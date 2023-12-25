Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко назвал Борреля не имеющим отношения к политике человеком
Авто
Путин освободил новые регионы от обязательного ОСАГО еще на год
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Экономика
Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Общество
В Назрани прошел новогодний спектакль для детей из 350 семей участников СВО
Общество
Правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки Блиновской
Экономика
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Экономика
Глава РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты
Культура
Лидеру рок-группы «Алиса» Константину Кинчеву исполнилось 65 лет

Правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки Блиновской

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после публикации видео вечеринки с участием блогера Елены Блиновской, находящейся под домашним арестом. Об этом 25 декабря сообщил источник «Известий».

По его данным, установлено, что видео является новым. Проверка ведется на предмет того, происходило ли в связи с этим нарушение Блиновской условий ее домашнего ареста.

Об отсутствии таких нарушений можно будет говорить в том случае, если блогер не покидала дом, а на мероприятии не присутствовало других свидетелей под делу, указал источник. Таким образом, в рамках проверки установят всех участников представленной на кадрах вечеринки, отметил он.

Ущербные месяцы: почему суд оставил под арестом «королеву марафонов»
Елена Блиновская просила смягчить режим, чтобы продолжить заниматься бизнесом

О вечеринке Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, стало известно ранее в этот день. Кадрами с мероприятия поделилась в соцсетях ее подруга Светлана Ефимова.

Блиновскую задержали по подозрению в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Суд также сохранил избранные блогеру запреты и ограничения. Тогда же адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогеру также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Во время расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места. По последним данным, сумма претензий налогового органа к блогеру из-за пени и штрафов выросла до 1,4 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023