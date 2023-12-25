Правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки Блиновской

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после публикации видео вечеринки с участием блогера Елены Блиновской, находящейся под домашним арестом. Об этом 25 декабря сообщил источник «Известий».

По его данным, установлено, что видео является новым. Проверка ведется на предмет того, происходило ли в связи с этим нарушение Блиновской условий ее домашнего ареста.

Об отсутствии таких нарушений можно будет говорить в том случае, если блогер не покидала дом, а на мероприятии не присутствовало других свидетелей под делу, указал источник. Таким образом, в рамках проверки установят всех участников представленной на кадрах вечеринки, отметил он.

О вечеринке Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, стало известно ранее в этот день. Кадрами с мероприятия поделилась в соцсетях ее подруга Светлана Ефимова.

Блиновскую задержали по подозрению в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Суд также сохранил избранные блогеру запреты и ограничения. Тогда же адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогеру также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Во время расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места. По последним данным, сумма претензий налогового органа к блогеру из-за пени и штрафов выросла до 1,4 млрд рублей.