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«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки

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Фото: скриншот
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В распоряжении «Известий» 25 декабря появились кадры из освобожденной Вооруженными силами РФ Марьинки к западу от Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На видео показаны разрушенные здания, которые украинские войска использовали для оборудования своих позиций. На некоторых кадрах можно увидеть уничтоженную бронетехнику.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении российскими силами Марьинки. Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

Как отметил Путин, со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор.

Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки Вооруженными силами РФ символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, назвал освобождение населенного пункта знаковым событием.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Тогда сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки ВСУ атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

С 2014 года вооруженные формирования Украины превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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