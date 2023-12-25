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Путин освободил новые регионы от обязательного ОСАГО еще на год

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ 25 декабря был опубликован на портале правовой информации.

Согласно подписанным поправкам, срок действия переходного периода, касающегося введения ОСАГО в указанных регионах, продлевается еще на один год. Вместе с тем обязанность заключения полиса при выезде за их пределы сохраняется, следует из сопроводительных документов к законопроекту.

Таким образом, на территориях новых регионов полис ОСАГО станет обязательным только с 2025 года.

Ни ждать ни взять: ЦБ увидел риски в удлинении сроков ремонта по ОСАГО
Почему на рынке считают этот шаг необходимым и на какие марки сложнее всего достать детали

Ранее, 5 декабря, в Банке России, который регулирует и страховое дело, увидели риски увеличения сроков ремонта по ОСАГО. Директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов рассказал, что с поставкой запчастей европейских машин возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей. Однозначно решить проблему с деталями пока сложно, подчеркнул он.

Основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев заявил «Известиям», что увеличение сроков ремонта по ОСАГО является вынужденной мерой со стороны страховых компаний. При этом эксперт объяснил, что срок ремонта в рамках страховки по ОСАГО полностью зависит от марки и модели автомобиля и в случае с европейскими марками он более продолжительный.

До этого, 24 ноября, в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. Уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года.

В начале октября Центробанк зафиксировал повышение средней цены ОСАГО за год на 22%. Таким образом, средняя стоимость страховки составила 7,2 тыс. рублей. В ЦБ пояснили, что покрытие значительно подорожало для водителей, которые ранее неоднократно становились виновниками аварий, а также для молодых и неопытных автомобилистов. Кроме того, на рост стоимости ОСАГО также повлияло резкое подорожание запчастей.

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