Путин освободил новые регионы от обязательного ОСАГО еще на год
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ 25 декабря был опубликован на портале правовой информации.
Согласно подписанным поправкам, срок действия переходного периода, касающегося введения ОСАГО в указанных регионах, продлевается еще на один год. Вместе с тем обязанность заключения полиса при выезде за их пределы сохраняется, следует из сопроводительных документов к законопроекту.
Таким образом, на территориях новых регионов полис ОСАГО станет обязательным только с 2025 года.
Ранее, 5 декабря, в Банке России, который регулирует и страховое дело, увидели риски увеличения сроков ремонта по ОСАГО. Директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов рассказал, что с поставкой запчастей европейских машин возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей. Однозначно решить проблему с деталями пока сложно, подчеркнул он.
Основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев заявил «Известиям», что увеличение сроков ремонта по ОСАГО является вынужденной мерой со стороны страховых компаний. При этом эксперт объяснил, что срок ремонта в рамках страховки по ОСАГО полностью зависит от марки и модели автомобиля и в случае с европейскими марками он более продолжительный.
До этого, 24 ноября, в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. Уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года.
В начале октября Центробанк зафиксировал повышение средней цены ОСАГО за год на 22%. Таким образом, средняя стоимость страховки составила 7,2 тыс. рублей. В ЦБ пояснили, что покрытие значительно подорожало для водителей, которые ранее неоднократно становились виновниками аварий, а также для молодых и неопытных автомобилистов. Кроме того, на рост стоимости ОСАГО также повлияло резкое подорожание запчастей.