ЦБ назвал риски увеличения сроков ремонта по ОСАГО
Увеличение максимального срока ремонта по ОСАГО скорее всего затронет всех –– владельца и условной «девятки», и того же BMW. О таком риске «Известия» предупредил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. Он добавил, что с поставкой запчастей европейских машин действительно возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей. Однозначно решить проблему с комплектующими пока сложно, подчеркнул Илья Смирнов.
Ранее в Совфеде рекомендовали повысить максимальный срок восстановления авто по страховке с 30 до 45 дней. В Минфине инициативу поддержали писали «Известия» в мае. Однако сейчас предложение поставили на «паузу», заявил источник на страховом рынке.
На фоне санкций сроки поставок запчастей значительно выросли, поэтом страховщикам стало сложно выполнять требование о ремонте авто по ОСАГО максимум за 30 дней, объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Многие компании предпочитают выплачивать компенсацию в денежной форме, сообщил эксперт. Однако сумма рассчитывается с учетом износа (старения авто), и средств может не хватить на покупку новых деталей и ремонт.
Доля натурального возмещения по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2023-го составила всего 6%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В остальных случаях клиентам выплачивали деньги. Увеличение максимально разрешенного времени восстановления авто позволило бы повысить долю ремонта, считают в союзе.
Станции техобслуживания системно отказываются от ремонта из-за долгих поставок комплектующих и их стоимости, подтвердила руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова.
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Ни ждать ни взять: ЦБ увидел риски в удлинении сроков ремонта по ОСАГО