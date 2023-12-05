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Эксперт объяснил увеличение сроков ремонта по ОСАГО

Залиев: увеличения сроков ремонта — вынужденная мера со стороны страховых компаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Увеличения сроков ремонта по ОСАГО является вынужденной мерой со стороны страховых компаний, сказал «Известиям» 5 декабря основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев. За счет расширения сроков они пытаются минимизировать свои риски, объяснил эксперт.

«Однако с уверенностью можно сказать, что инициатива не найдет отклика у потребителей — как юридических лиц, так и физических. Более чем 70% тех, кто использует автомобиль, он нужен на постоянной основе, и его отсутствие «плюс 15 дней» ощутимо», — подчеркнул он.

В то же время Залиев объяснил, что срок ремонта в рамках страховки по ОСАГО полностью зависит от марки и модели автомобиля, и в случае с европейскими марками они в особенности более продолжительные.

«Стоит отметить, что доля автомобилей, ремонтируемых по ОСАГО, составляет сейчас около 5%. При этом денежных выплат в условиях удорожания запчастей может не хватить для самостоятельного ремонта, поэтому потребитель окажется в тупике, когда машина нужна быстрее, а компенсации не хватает произвести ремонт самостоятельно», — заключил эксперт.

Ранее в Совфеде рекомендовали повысить максимальный срок восстановления авто по страховке с 30 до 45 дней. В Минфине инициативу поддержали, как в мае писали «Известия».

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Также в этот день сообщалось, что в Банке России, который регулирует и страховое дело, увидели риски увеличения сроков ремонта по ОСАГО. Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов рассказал, что с поставкой запчастей европейских машин возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей. Однозначно решить проблему с деталями пока сложно, подчеркнул он.

24 ноября в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. Уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года.

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