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Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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В октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года. Общая средняя выплата за 10 месяцев составила 88,3 тыс. рублей, что выше среднего уровня за аналогичный период 2022 года на 17%.

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года. При этом средняя премия немного снизилась. Если в I квартале 2023 года она составляла 7943 рублей, то по итогам 10 месяцев она достигла 7803 рублей.

Общая сумма выплат по итогам 10 месяцев составила 131,1 млрд рублей. Количество заключенных договоров составило 34,4 млн договоров. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 268,2 млрд рублей.

«Мы видим, что несмотря на начавшуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и достигать новых рекордов. <…> Средняя премия по ОСАГО, показывающая незначительный рост менее 1% в сентябре 2023 года, в октябре 2023 года показала снижение на 0,7%, несмотря на обоснованное давление со стороны роста средней выплаты», — сказал Евгений Уфимцев.

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7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.

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