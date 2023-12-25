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Военный эксперт заявил о заморозке счетов не вставших на воинский учет украинцев

Военный эксперт Никулин: покинувшим Украину мужчинам могут заморозить счета
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt
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Украинцам мужского пола, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут заморозить счета. Так прокомментировал 25 декабря в разговоре с «Известиями» анонсированные Верховной радой ограничения для покинувших страну граждан Украины военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Допустим, отрубить им SWIFT [могут] тот же самый и все средства заморозить, которые у них на счетах. Допустим, в гривнах имеет он счет в каком-нибудь «ПриватБанке», а живет, как наши релоканты, за границей. На учет, естественно, не становится: не для того он убегал из страны, чтобы становиться на учет», — сказал он.

По словам Никулина, такая мера является нарушением базовых прав, но в условиях «новой нормальности» это вполне допустимый акт со стороны государства.

«Можно, конечно, паспорта внести в списки Интерпола, в розыск по линии Интерпола, что они (не вставшие на учет граждане Украины. — Ред.), дескать, нарушают законодательство Украины. Ну вот Германия уже сказала, что она не будет выдворять таких граждан. Ну какие-то страны, допустим, Польша или Прибалтика, вполне могут и депортировать их на историческую родину», — заключил Никулин.

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Ранее в этот день член оборонного комитета рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. По его словам, например, если у гражданина просрочен паспорт, никто новый ему не предоставит.

Позднее глава офиса президента страны Давид Арахамия проинформировал, что военное командование Украины внесет в Верховную раду законопроект о мобилизации 500 тыс. человек. При этом, генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко отметил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не понимают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Он отметил, что у ВСУ возникли проблемы с набором людей в армию, поэтому представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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