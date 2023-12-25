Военное командование Украины внесет в раду запрос на мобилизацию 500 тыс. человек

Военное командование Украины внесет в Верховную раду законопроект о мобилизации 500 тыс. человек. Об этом 25 декабря сообщил в своем Telegram-канале глава офиса президента страны Давид Арахамия.

«Правительство должно сегодня внести в раду документ по мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных», — написал он.

По словам Арахамии, президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в армии. При этом нельзя просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, добавил глава офиса.

Парламент в данный момент ожидает готовый документ, который можно будет обсудить в комитете, заключил Арахамия.

Ранее в этот день член оборонного комитета рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. Он подчеркнул также, что банковские карты уклоняющихся от призыва могут заблокировать.

Накануне генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не понимают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Он отметил, что у ВСУ возникли проблемы с набором людей в армию, поэтому представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор».

До этого, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.