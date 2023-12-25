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СМИ сообщили об обмане украинцев с визами в Великобритании

Independent: украинцы в Великобритании всё чаще становятся жертвами мошенников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Украинские беженцы в Великобритании всё чаще становятся жертвами мошенничества с поддельными визами, а также обмана с предоставлением жилья по программе помощи семьям из Украины. Об этом 25 декабря сообщает британская газета Independent.

«Благотворительные организации сообщили The Independent, что они имеют дело с растущим числом случаев, когда преступники обманом заставили украинцев заплатить сотни фунтов за письма, дающие им «разрешение на поездку» в Великобританию, и поддельные британские визы, преступники воспользовались их отчаянным желанием уехать», — сообщают журналисты в публикации.

Газета со ссылкой на благотворительные организации сообщила, что растет число случаев, когда украинцев обманом заставили заплатить сотни фунтов за документы и поддельные визы, которые якобы разрешают им въезжать в Великобританию.

По данным благотворительной организации Sattled, которая расследует инциденты, каждую неделю происходит от одного до пяти таких случаев. При этом в министерстве внутренних дел страны сообщили, что его специалисты постоянно работают над выявлением и предотвращением мошенничества этого типа. В нем обвиняют организованные преступные группы.

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Ранее, 14 декабря, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал Daily Mail, что в рамках специальной правительственной программы приютил у себя дома семью украинских беженцев. Он назвал прием украинских беженцев в Великобритании возможностью стать намного ближе к европейской стране.

10 декабря в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

До этого, 7 декабря, правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между странами.

25 октября в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем сообщили, что делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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