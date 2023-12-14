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Глава британского МИДа рассказал о принятой им семье украинских беженцев

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в четверг, 14 декабря, сообщил, что в рамках специальной правительственной программы приютил у себя дома семью украинских беженцев, сообщает Daily Mail.

«Я имею в виду культурные связи, которые развиваются в наших странах, тот факт, что так много людей, в том числе и я, приняли украинские семьи в своих домах. Я думаю, что это огромная возможность для нас стать намного ближе к европейской стране, что, я не сомневаюсь, станет историей огромного успеха», — заявил Кэмерон во время выступления в комитете по европейским делам палаты общин британского парламента.

Он также добавил, что со временем Украина сможет сравняться по ВВП с Польшей.

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10 декабря в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

До этого, 7 декабря, правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между странами.

25 октября в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем сообщили, что делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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