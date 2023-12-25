Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде

Службы безопасности России предупреждали власти Сербии о том, что в Белграде готовятся беспорядки.Об этом 25 декабря сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink TV.

«У нас была информация от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего эти данные нам предоставила российская служба безопасности», — отметила она.

Но, как утверждает Брнабич, такие сообщения сначала приняли за дезинформацию, обвинив сербские власти в распространении «ерунды». Однако были и те люди, серьезно воспринявшие эти новости.

«Я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами», — сказала Брнабич.

Накануне, 24 декабря, протестующие в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Правоохранительные органы применили против протестующих слезоточивый газ.

В ночь на 25 декабря корреспондент «Известий» сообщил, что полиция начала разгон протестующих у здания городской администрации. Они окружили здание, а сторонники оппозиции начали покидать площадь.

Вечером 24 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание национальной безопасности страны на фоне проходящих беспорядков в Белграде. Он сообщил, что в Белграде задержали более 35 протестующих, которые были не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов. Кроме того, по его словам, двое полицейских, которые разгоняли толпу, были серьезно ранены, одному из них едва удалось остановить кровотечение.

Вучич 24 декабря выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации. Он настоятельно призвал граждан сохранять спокойствие. Кроме того, сербский лидер назвал точное количество участников беспорядков в Белграде, которое составило 2490 человек.

Тогда же он заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

24 декабря эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «Известиям», что оппозиция в Сербии старается доказать свою нужность Западу. Он также отметил, что протесты в Сербии стали вялотекущими, поскольку они перешли с национального на городской уровень, что уже говорит о слабости митингующих.