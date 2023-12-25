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Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до 100% впервые с марта

Глава ЦБ: продажи валютной выручки экспортерами в ноябре могут достичь 100%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может достичь 100%. Такое заявление 25 декабря сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В октябре экспортеры продали 91% валютной выручки, в марте — 98%, в октябре 2022 года — 107%, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков.

«Мы сейчас действительно видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — сказала Набиуллина в интервью РБК.

Рост цен на нефть в предыдущие месяцы оказал влияние на рост продаж. Помимо этого, разовые факторы, которые связаны с конвертацией валюты для выплаты дивидендов, также повлияли на это. Также ряд экспортеров из-за высокой ставки по рублевым кредитам начали брать валютные кредиты и продавать валюту для оплаты рублевых расходов.

Набиуллина отметила, что «какое-то влияние оказал указ» об обязательной продаже валютной выручки. Она выступила за то, чтобы это решение было временным, поскольку в настоящее время компании учатся обходить ограничения.

«Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты и прежде всего по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее», — объяснила глава ЦБ.

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11 октября российский лидер подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Указом президента был определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, в отношении которых введены вышеперечисленные меры. Данные компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Позднее, 7 декабря, министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что валютные ограничения в России являются временным решением, которые «будут постепенно уходить». Он подчеркнул, что принятые меры показали результат.

Ранее, 14 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать на российском рынке, согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки. Ряду компаний сложно делать это из-за санкций, добавил он.

До этого, 4 ноября, Силуанов также сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. Министр добавил, что курс национальной валюты стабилизировался.

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