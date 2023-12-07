Силуанов назвал временным решением введение валютных ограничений

Валютные ограничения в России являются временным решением, которые «будут постепенно уходить». Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полностью», — объяснил он.

Ранее, 14 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать на российском рынке, согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки. Ряду компаний сложно делать это из-за санкций, добавил он.

4 ноября министр финансов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах, и в этих параметрах он будет находиться и дальше.

До этого, 1 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что обязательная продажа валютной выручки и налоговые выплаты компаний-экспортеров окажут существенную поддержку отечественной валюте.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Отмечается, что некоторые компании обязаны предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики, которые содержат информацию о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Данные компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.