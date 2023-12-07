Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Общество
Генпрокурор РФ назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Силуанов назвал временным решением введение валютных ограничений

Силуанов: валютные ограничения дали свой результат и будут постепенно уходить
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Валютные ограничения в России являются временным решением, которые «будут постепенно уходить». Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полностью», — объяснил он.

Иногда они возвращают: Минфин поддержал репатриацию валютной выручки экспортеров
Поможет ли это укрепить рубль и несет ли какие-либо риски

Ранее, 14 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать на российском рынке, согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки. Ряду компаний сложно делать это из-за санкций, добавил он.

4 ноября министр финансов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах, и в этих параметрах он будет находиться и дальше.

До этого, 1 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что обязательная продажа валютной выручки и налоговые выплаты компаний-экспортеров окажут существенную поддержку отечественной валюте.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Отмечается, что некоторые компании обязаны предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики, которые содержат информацию о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Данные компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023