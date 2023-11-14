Эксперт рассказал о последствиях обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Месяц прошел с тех пор, как президент РФ Владимир Путин ввел обязательную продажу валютной выручки отдельными экспортерами. Партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» 14 ноября, что это в том числе повлияло на укрепление рубля, а также отметил еще некоторые последствия такого решения.

Как уточнил эксперт, мера коснулась 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Также он отметил, что, согласно уточнению правительства, требование затрагивает и дочерние компании предприятий за границей.

«Основная причина, по которой ввели обязательство для экспортеров продавать валютную выручку, состояла в том, чтобы рубль укрепился. Это действительно случилось, но следует отметить, что причиной укрепления рубля может быть не только введение обязательства продавать валютную выручку, но также и повышение ставки Центробанком РФ (с одной стороны, ведет к росту депозитных ставок и притоку средств населения в банк, сокращаются траты, а с другой стороны, растут ставки по кредитам, брать их на развитие бизнеса или производства становится слишком дорого, снижается спрос на валюту) и постепенное сокращение дефицита бюджета на фоне роста доходов от продажи энергоносителей», — сказал Шатов.

В то же время, он обратил внимание на то, что некоторые компании столкнулись с неприятными последствиями. Так, по его словам, экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать на российском рынке согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки.

«Ряду компаний сложно делать это из-за санкций. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что в описании обязательств экспортеров не уточняется валюта выручки, то есть новые правила подразумевают двойную конвертацию рубля», — уточнил эксперт.

Ранее, 4 ноября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах, и в этих параметрах он будет находиться и дальше.