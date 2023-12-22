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Всех по рублю: РФ вдвое сократила долю «токсичных» валют в расчетах за экспорт

Как действия Москвы стимулируют дедолларизацию во всем мире
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала года доля «токсичных» валют в расчетах РФ за экспорт сократилась почти вдвое. В октябре она занимала менее четверти (24,7%) от общей суммы поступлений, следует из данных Банка России. Основные причины — в санкциях, которые затрудняют расчеты в долларах и евро, в требовании РФ к западным странам расплачиваться за энергоресурсы рублями, а также в развитии партнерства с Китаем и Африкой, которые активно переводят расчеты за экспорт в нацвалюты. В то же время эксперты предупреждают о рисках: снижение объемов твердой валюты в стране способно привести к ослаблению курса рубля.

На сколько сократилась доля доллара в расчетах РФ за экспорт

С начала года по октябрь доля «токсичных» валют в расчетах РФ за экспорт сократилась почти вдвое — с 48,6 до 24,7%, следует из данных Банка России («Известия» их изучили).

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Место доллара и евро в расчетах активно занимают валюты дружественных стран. Их доля в поступлениях за экспорт с начала года выросла более чем вдвое и достигла 37%. При этом ее большую часть занимает юань — по данным ЦБ, к октябрю на него приходилось 33% от всех расчетов за экспорт, добавила аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.

контейнер
Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

В то же время доля рубля в расчетах за поставки российской продукции в октябре находилась на уровне 38%, следует из данных регулятора. На валюты России и дружественных государств в итоге приходится 75% от общего объема международных расчетов, подчеркнул президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

ЦБ также приводит статистику по расчетам за экспорт по регионам мира. Африканские страны с начала года сократили использование «токсичных» валют в расчетах втрое. Сейчас доля рубля и нацвалют при торговле с Африкой достигает 85%, а с Азией — 79%.

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При этом Европа платит за российский экспорт преимущественно в рублях — его доля в расчетах три месяца подряд превышает 50%. Объем «токсичных» валют в последнее время заметно сократился в Северной и Южной Америке — в октябре по сравнению с сентябрем он упал почти на 20%, хотя даже после введения санкций показатель не опускался ниже 71%.

Европе и США приходится платить за российскую продукцию, без которой им тяжело обойтись, на наших условиях, пояснил председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов. Речь идет об энергоносителях, удобрениях, металлах и прочих товарах, которые РФ до сих пор экспортирует в страны Запада.

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

На это также повлиял указ президента о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Документ вступил в силу с 1 апреля 2022 года.

— Мы не используем доллар и евро, поскольку они ненадежны для расчетов. Они проводятся в национальных валютах и валютах дружественных стран, — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».

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В целом рост роли нацвалют и рубля в расчетах за российский экспорт недвусмысленно показывает, что РФ больше не доверяет доллару или евро, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом на основные резервные валюты меньше рассчитывают по всему миру — не только из-за санкций, но также из-за высокого госдолга США и снижения кредитного рейтинга страны.

Пример России способствует отходу от использования долларов и евро

Россия не отказывается от использования доллара в международных расчетах, но страны начали создавать проблемы с их проведением, заявил президент страны на прямой линии 14 декабря. По словам Владимира Путина, Запад «стреляет себе в ногу», сокращая возможности своих валют в качестве резервных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Плохо ли это для нас? Да нет. Чем больше мы используем национальную валюту, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и наши возможности», — подчеркнул президент.

Россия неоднократно подчеркивала, что хочет полностью перевести свои международные расчеты в национальные валюты, отметила Наталья Мильчакова. Примерно к 2030 году страна может почти совсем исключить доллар из торговых отношений со своими партнерами. Кроме того, большую роль в этом способно сыграть развитие государственного цифрового рубля, который можно будет использовать для трансграничных платежей.

Тренд на дедолларизацию начался еще до 2022 года, но этот процесс был малоактивным, напомнила Наталья Пырьева из «Цифра брокер». Пример России способствует отходу от использования долларов и евро и ускоряет переход к расчетам в нацвалютах по всему миру, подчеркнул глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По-видимому, их доля в будущем будет расти.

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Как отказ от «токсичных» валют влияет на рубль

Декларируется, что чем больше растет использование рубля в финансовых и торговых расчетах, тем лучше для страны, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Однако по итогу из-за этого в государство поступает меньше твердой иностранной валюты, что прямо влияет на ослабление рубля, ведь запросы импортеров всё еще часто подразумевают расчет в долларах или евро. Иными словами, западных денег в стране меньше, а спрос на них стабилен, поэтому курс растет.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Впрочем, ситуация улучшается. По данным ЦБ, доля «токсичных» валют в перечислениях России за импорт с начала года также сократилась — с 49,9 до 28,6%, то есть почти с половины до уровня ниже трети. Это значит, что импортеры уменьшают свою зависимость от них, что способствует снижению спроса на западные деньги в стране.

При этом стартовая стоимость многих товаров всё равно определяется в долларах и евро, что влияет на процесс установления цены, подчеркнула управляющий партнер Key Consulting Group, член МРО «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. Более того, бизнес-проекты, привязанные исключительно к конкретным национальным валютам, усложняют привлечение участников из других государств.

Однако сейчас экспортерам переход на расчеты в нацвалютах всё равно выгоден, поскольку это снижает риск попасть под санкции, отметили в аналитическом управлении ФГ «Финам». С другой стороны, многие из таких денежных единиц не свободно конвертируемые (например, рупии), а значит, возможности по их использованию могут быть ограничены.

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