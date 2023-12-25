ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда 24 декабря заявил об уничтожении 48 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько дней в ходе атак в секторе Газа.

«За последние четыре дня бойцам «Аль-Кассам» удалось полностью или частично ликвидировать 35 военных машин, и наши солдаты подтвердили гибель 48 сионистских (израильских. — Ред.) военных», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Абу Убейда отметил, что в результате атак ХАМАС десятки израильских военных получили ранения разной степени тяжести.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа.

До этого, 3 декабря, ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Ранее, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.