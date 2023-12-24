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СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии

Anadolu: разведка Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей РПК
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Фото: Anadolu
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Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) был нейтрализован на севере Сирии в результате специальной операции, проведенной Национальной разведывательной организацией (MIT). Об этом 24 декабря сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности страны.

«MIT нейтрализовала террориста под кодовым названием «Бахоз Африн», так называемого Айнуларабского лидера террористической организации PKK/YPG, в Сирии», — говорится в публикации.

В иерархии террористической группировки боевик с 2021 года занимал «должность» ответственного за сирийский район Айнулараб (Кобани). Вступил в эту группировку в 2019 году.

По данным собеседника агентства, в MIT поступила информация о том, что «Бахоз Африн» готовит новую акцию против силовиков на сирийско-турецкой границе. После этого была проведена операция по его нейтрализации, передает издание

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Накануне, 23 декабря, пресс-служба министерства обороны Турции сообщила, что турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам РПК на севере Ирака и Сирии, уничтожив 29 целей. В военном ведомстве Турции отметили, что удары были нанесены для предотвращения террористических нападений на народ страны с севера Ирака и Сирии.

Ранее в этот день турецкое минобороны также сообщало, что Вооруженные силы (ВС) Турции провели военные операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Число нейтрализованных боевиков РПК возросло до 16. Как уточняется, операция ВС Турции началась после ранее произошедшей гибели 12 турецких военнослужащих в результате действий противника.

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. При этом Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

Кроме того, министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в Сирии и Ираке с 1 по 8 октября были ликвидированы 150 террористов. Также были уничтожены объекты и источники доходов организаций.

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