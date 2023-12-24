В Надворной на Украине ликвидировали общину УПЦ

В городе Надворная в Ивано-Франковской области Украины ликвидировали последнюю общину Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 23 декабря сообщил Союз православных журналистов.

Мэр города Зиновий Андрийович объявил, что по итогам общественных слушаний была закрыта церковь Святого великомученика Георгия Победоносца.

«Исторический момент на духовном фронте! Официально прекратили право существования, а точнее, ликвидировали деятельность церкви Святого великомученика Георгия Победоносца в нашей общине. Путь к ликвидации вражеской церкви был нелегок, ведь нам пришлось пройти процедуру общественных слушаний и несколько месяцев ожидания», — заявил он.

Андрийович заявил, что часть прихожан УПЦ перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), другие прихожане отказались от перехода.

Ранее, 6 декабря, Верховный суд Украины подтвердил решение апелляционного суда от 2 октября о том, чтобы УПЦ передала Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

До этого, 20 ноября, в Черкассах рейдеры в камуфляже из ПЦУ штурмом захватили монастырь УПЦ Рождества Богородицы. Отмечается, что в храме собралось до 150 человек в военной форме.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.