Байден высказался против судебного иммунитета для президентов США

Президент США Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым глава государства может быть лишен уголовного преследования. Его слова 24 декабря приводит агентство Bloomberg.

«Не могу придумать ни одной причины», — ответил он на вопрос журналиста.

Байден высказался на эту тему в связи с преследованием предыдущего президента США Дональда Трампа, из-за чего он может лишиться права баллотироваться в 2024 году.

Ранее, 22 декабря, Трамп назвал своей победой решение Верховного суда США, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли бывший лидер страны иммунитетом от юридического преследования. Спецпрокурор Джек Смит хотел добиться того, чтобы высшая судебная инстанция США, несмотря на стандартную практику, приняла решение до того, как свое постановление по этому же вопросу вынесет апелляционный суд.

20 декабря портал CBS News сообщил, что Трамп обратился в Верховный суд, чтобы отклонить запрос специального прокурора об ускоренном рассмотрении вопроса о том, обладает ли бывший американский лидер иммунитетом от юридического преследования по обвинениям, вытекающим из его предполагаемой попытки отменить результаты выборов 2020 года, или нет. Трамп свою вину по этому делу не признал.

В этот день сообщалось, что Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принять участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.