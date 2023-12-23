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Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете

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Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 декабря, назвал своей победой решение американского Верховного суда, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли бывший лидер страны иммунитетом от юридического преследования.

Американский спецпрокурор Джек Смит, который ранее предъявил Трампу обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года, 11 декабря обратился в Верховный суд США с просьбой определить полную степень защищенности Трампа от федерального преследования в судебном порядке за преступления, которые он совершил в период своего президентства.

Спецпрокурор хотел добиться того, чтобы высшая судебная инстанция США, несмотря на стандартную практику, приняла решение до того, как свое постановление по этому же вопросу вынесет апелляционный суд. Верховный суд США отказался это сделать.

«Ходатайство о вынесении определения до постановления отклонено», — сообщили в высшей судебной инстанции США, не приведя никаких дополнительных объяснений.

Трамп, в свою очередь, назвал это «победой в Верховном суде».

«Верховный суд только что отклонил экстренный запрос прокуроров [действующего главы США Джо] Байдена о том, чтобы украсть у меня право на президентский иммунитет. Но битва еще не завершена», — отмечается в сообщении, распространенном избирательным штабом Трампа.

Он добавил, что ему еще придется побороться за свои права в апелляционном суде, так как Смит «делает всё возможное, чтобы ускорить сфабрикованное судебное разбирательство и неправомерно осудить меня до выборов 2024 года».

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Ранее, 20 декабря, портал CBS News сообщил, что Трамп обратился в Верховный суд, чтобы отклонить запрос специального прокурора Джека Смита об ускоренном рассмотрении вопроса о том, обладает ли бывший американский лидер иммунитетом от юридического преследования по обвинениям, вытекающим из его предполагаемой попытки отменить результаты выборов 2020 года, или нет. Трамп свою вину по этому делу не признал.

В этот день сообщалось, что Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принять участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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