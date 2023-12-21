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Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение иска об иммунитете

Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение запроса о его иммунитете
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд, чтобы отклонить запрос специального прокурора Джека Смита об ускоренном рассмотрении вопроса о том, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования. Об этом 20 декабря сообщает портал CBS News.

«Специальный прокурор призывает этот суд обойти обычные процедуры, включая давно существующее давнее преимущество предварительного рассмотрения, по крайней мере, одним апелляционным судом… на данный момент суду следует отклонить этот призыв», — говорится в документе, который передали адвокаты Трампа.

Сообщается, что в настоящее время судьи взвешивают просьбу Смита обойти округ Колумбия и быстро решить, полностью ли защищен Трамп от уголовного преследования по обвинениям, вытекающим из его предполагаемой попытки отменить результаты выборов 2020 года или нет. Трамп свою вину по этому делу не признал.

Уголовное наступление: чем грозят Трампу итоги расследования штурма Капитолия
И как это отразится на его предвыборной кампании 2024 года

Ранее в этот день сообщалось, что Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принять участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Ранее, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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