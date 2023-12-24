Еще не вечер: встреча Уайлдера и Джошуа может не состояться

Вечер судного дня в Саудовской Аравии должен был проложить путь к мегабою между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером, но этого не случилось. Кое-что пошло не по плану. Как завершается карьера одного из ярчайших нокаутеров своего поколения и что ждет тяжелый вес в ближайшие 12 месяцев — в материале «Известий».

Пушка уже не страшная

Деонтей Уайлдер был чемпионом мира с января 2015-го по февраль 2020-го, но прошедшей ночью его эпоха завершилась, скорее всего, окончательно. 38-летний американец проиграл Джозефу Паркеру и, вероятно, закрыл не только собственные чемпионские амбиции, но и карьеру.

Уайлдер был явным фаворитом боя с Паркером по двум причинам: опыт (10 успешных защит мирового титула) и физические данные. Он почти на голову выше соперника и обладает таким ударом, от которого не только Паркер — вообще никто не встанет с канваса. Кроме Тайсона Фьюри.

Единственное, на что мог рассчитывать новозеландец, — на синдром внезапной старости соперника. В боксе это выглядит так: вроде еще в предыдущем бою кто-то возрастной выглядит прилично, а уже в следующем — бледной тенью самого себя. Именно это и случилось с Уайлдером прошедшей ночью в Эр-Рияде.

Бой Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Никто не ждал, что Деонтей будет «убивать» с первого же раунда и работать с максимальной интенсивностью. Но его правый прямой должен был сработать рано или поздно, как он работал все предыдущие 15 лет. На этот раз он не сработал. Паркер спокойно отработал все 12 раундов и имел очевидное преимущество на протяжении как минимум девяти из них. Уайлдер несколько раз оказывался зажатым у канатов, и только чудо наряду с недостаточной тяжестью ударов Джозефа спасли его от поражения нокаутом.

Уайлдер не один бой выиграл, работая пассивно и рассчитывая на пушку. Но здесь соперник оказался слишком дисциплинированным и готовым. Нельзя не отдать должного Паркеру: он вышел против одного из страшнейших нокаутеров в истории без страха. Он знал, что Деонтею уже 38 и его можно переигрывать по очкам. Паркер знал, что у него есть шанс, и зацепился за него. Уайлдер же боксировал без огня. Он и раньше мог быть пассивным, но в его глазах и действиях всегда была уверенность, что правый прямой залетит куда нужно. Сейчас этой уверенности и дерзости не было. И это самый верный признак заката карьеры. Сам Деонтей на это намекнул после боя прямо на ринге.

«Я вернусь. А если и нет, то всё было здорово. Не знаю, остался ли во мне тот же огонь, что и раньше, но многое меня умиротворило. Я улыбался всю неделю и буду улыбаться. Ничто меня не остановит», — сказал он.

Джозеф Паркер после победы над Деонтеем Уайлдером Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Сейчас никто, включая самого Деонтея, точно не скажет, что случится в ближайший год, но это было очень похоже на объявление о завершении карьеры. Во всяком случае, о завершении той ее части, где Деонтей — одна из главных сил в тяжелом весе. Вряд ли мы увидим бой с Энтони Джошуа. Его нужно было делать лет пять назад, когда оба были на пике. А сейчас, если Уайлдеру понадобятся деньги, он может встретиться с Фрэнсисом Нганну, который уже выразил заинтересованность в этом бое. Два постаревших, но всё еще страшнейших нокаутера планеты — почему бы и нет?

Туманное возвращение

В главном бою вечера встречались Энтони Джошуа и Отто Валлин. Швед известен очень классным боем с Тайсоном Фьюри, где он смотрелся почти на равных и чуть не победил решением доктора (у Фьюри всё лицо было в рассечениях). После этого Валлин победил шестерых боксеров подряд, включая Мурата Гассиева, и полностью заслужил титульный шанс.

Энтони Джошуа же по-прежнему встает на победные рельсы после двух поражений подряд от Александра Усика. Британец еще до Валлина выиграл два боя, и в Эр-Рияде он должен был закрепить свое возвращение еще одной красивой победой. Она должна была принести ему денежный бой с Деонтеем Уайлдером, но этот проект уже фактически слетел.

Бой Энтони Джошуа и Отто Валлина Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Несмотря на это, Энтони вышел на ринг мотивированным и смял соперника за пять раундов. Рост Валлина — 197 см, они с Джошуа одинаковы в габаритах, но очень разные в мощи. На фоне британского гиганта Валлин выглядел малышом. Джошуа начал агрессивно, работал по корпусу и с каждым попаданием ломал волю шведа.

На каждый точный удар Валлина Джошуа отвечал тремя своими, которые были значительно тяжелее. Уже во втором раунде Валлин обнаружил себя со сломанным носом, а в четвертом — зажатым у канатов под градом ударов. Это град продолжился в пятом раунде, который и стал последним. На шестой швед и его команда решили не выходить. Они получили достаточно.

Энтони Джошуа выиграл уже третий бой после двух поражений от Усика, и его амбиции вернуться на вершину очевидны. В нем еще есть голод, которого сегодня не оказалось у Уайлдера. Но с кем драться Джошуа, если не с Уайлдером? Он мог бы выйти на победителя боя Усик – Фьюри, который запланирован на февраль. Третий бой с Усиком мог бы быть интересным, чисто английское противостояние с Фьюри — тоже. Но, пока эти двое выяснят отношения, могут пройти годы. Кто бы ни победил, почти наверняка будет реванш. Джошуа придется либо ждать, либо искать претендентов из рейтингов. А там людей с именем сейчас не так уж много. Реванш с Джозефом Паркером мог бы быть неплохим промежуточным вариантом.

Энтони Джошуа Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Бивол напомнил о себе

Главный для российского зрителя бой сложился крайне удачно: Дмитрий Бивол не оставил ни шанса Линдону Артуру. Боксер из Манчестера, чей джеб называли чуть ли не лучшим в полутяжелом весе, оказался не таким уж страшным. Дима разобрал его без малейших проблем — 120:107 на карточках всех трех судей. В 11-м раунде британец побывал в нокдауне, и казалось, что его можно добивать, но Бивол не рискнул идти за нокаутом.

Дмитрий в очередной раз сделал то, чем он знаменит: качественно разобрал соперника. Дмитрий не выигрывает нокаутом уже пять лет, но его победы остаются уверенными и качественными. Он один из лидеров мирового бокса, но для величия ему не хватает еще пары ярких побед, таких как в мае 2022 года над Саулем Альваресом.

Дмитрий Бивол после победы над Линдоном Артуром Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Бой с Артуром Бетербиевым мог бы стать идеальным вариантом на 2024 год. Этот бой нужен обоим. Но обоим так же нужен ноль в графе поражений, поэтому вероятность поединка не превышает 50%. Если бокс чем-то и плох, то тем, насколько сложно организовываются бои между двумя чемпионами. Этот процесс зачастую занимает больше времени, чем живет интерес к бою. Из-за этого Уайлдер и Джошуа так и не встретились, Мейвезер и Пакьяо встретились, только когда обоим было под 40, а Бивол и Бетербиев рискуют так и не побоксировать за титул абсолютного чемпиона мира.