Спортивные выходные с «Известиями»
Бокс
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Дмитрий Бивол — Линдон Артур
Уже больше четырёх лет Дмитрий Бивол держит чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе. За это время у него было немало ярких и успешных защит титула. В частности, в мае 2022 года россиянин не отдал пояс легендарному мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу. В ближайшие выходные 33-летний боксёр выйдет на ринг против британца Линдона Артура, чемпиона мира по версии IBO. Это будет объединённый бой. Победитель заберёт оба пояса. Три других титула среди полутяжей — по версиям IBF, WBC и WBO принадлежат россиянину Артуру Бетербиеву. И в случае победы над Артуром Бивол приблизит бой двух наших соотечественников за звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.
23 декабря, 20:30. Kingdom Arena (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Прямая трансляция на «Первом канале»
Фигурное катание
Чемпионат России
Традиционно национальное первенство остается главным внутренним соревнованием среди наших фигуристов. Особенно оно важно сейчас, когда россияне отстранены от международных турниров. При этом часто чемпионат России по уровню превосходил в отдельных дисциплинах мировое и европейское первенства.
В этом году в Челябинске состав участников будет поскромнее из-за того, что сезон решили пропустить такие звёзды, как Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. И всё равно нас ждёт выступление таких ярких персон, как Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Чемпионат стартовал 21 декабря и пройдёт до конца недели.
22 декабря: 11:00, танцы на льду, произвольный танец; 13:45, мужчины, произвольная программа; 17:00, женщины, короткая программа. 23 декабря, произвольные программы: 12:30, спортивные пары; 15:00, женщины. 24 декабря, 11:30, показательные выступления. Арена «Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск). Прямые трансляции на «Первом канале»
Теннис
Выставочный турнир Worlds Tennis League
Официально теннисный сезон закончился ещё в ноябре, но лучшие игроки и сейчас выступают в выставочных турнирах, где могут заработать неплохие деньги и начать набирать форму перед январским стартом нового соревновательного года. Так, в ОАЭ с 19 по 24 декабря начался командный турнир Мировой теннисной лиги, который пройдёт до конца недели. Среди участников трое россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева, собравшиеся в одной команде с американкой российского происхождения Софией Кенин. Первый матч они проиграли квартету в составе испанки Паулы Бадосы, белорусски Арины Соболенко, болгарина Григора Димитрова и Грека Стефаноса Циципаса. Следующие матчи проведут в ближайшие два дня, а в последний день недели определится победитель турнира.
22 декабря, 17:00 – 19:00. 23 декабря, 14:00 – 16:00. 24 декабря, 17:00 – 19:00. Стадион Etihad Arena (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»
Лыжные гонки
Кубок России. Четвёртый этап
В условиях бана на международных соревнованиях Кубок России стал главным турниром для наших лыжников. Как и фигуристы, они неплохо доказывают, что зрелищное мероприятие можно устроить и внутри страны. Тем более, задействованы крайне титулованные спортсмены, несколько олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также их талантливые молодые конкуренты. Поэтому четвёртый этап в Кирово-Чепецке вызывает крайне высокий интерес зрителей. Особенно из-за главной звезды Александра Большунова, трёхкратного олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка мира, который сейчас выигрывает почти все гонки, включая первые две на нынешнем этапе в свободном и классическом стиле.
23 декабря, 13:00, спринт. 24 декабря, скиатлон: 10:30, женщины; 11:30, мужчины. Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» (Кирово-Чепецк). Прямые трансляции на сайте Федерации лыжных гонок России
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ. «Торпедо» — СКА, «Локомотив» — ЦСКА, «Авангард» — «Металлург»
Сезон в КХЛ возобновился после единственной паузы. И в первые выходные после неё нас ждут три ярких матчах. Самая яркая команда последних двух сезона нижегородское «Торпедо» встретится дома со своим конкурентом по борьбе за топ-4 Западной конференции петербургским СКА. Ярославский «Локомотив» примет на своём льду обладателя двух предыдущих Кубков Гагарина московский ЦСКА. А в Омске сыграют два лидера Восточной конференции — местный «Авангард» и магнитогорский «Металлург».
23 декабря, 17:00: СКК «Нагорный» (Нижний Новгород); «Арена-2000» (Ярославль). 24 декабря, 14:00, «G-Drive Арена» (Омск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»