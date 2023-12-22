Спортивные выходные с «Известиями»

Бокс

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Уже больше четырёх лет Дмитрий Бивол держит чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе. За это время у него было немало ярких и успешных защит титула. В частности, в мае 2022 года россиянин не отдал пояс легендарному мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу. В ближайшие выходные 33-летний боксёр выйдет на ринг против британца Линдона Артура, чемпиона мира по версии IBO. Это будет объединённый бой. Победитель заберёт оба пояса. Три других титула среди полутяжей — по версиям IBF, WBC и WBO принадлежат россиянину Артуру Бетербиеву. И в случае победы над Артуром Бивол приблизит бой двух наших соотечественников за звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.

23 декабря, 20:30. Kingdom Arena (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Прямая трансляция на «Первом канале»

Фигурное катание

Чемпионат России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Традиционно национальное первенство остается главным внутренним соревнованием среди наших фигуристов. Особенно оно важно сейчас, когда россияне отстранены от международных турниров. При этом часто чемпионат России по уровню превосходил в отдельных дисциплинах мировое и европейское первенства.

В этом году в Челябинске состав участников будет поскромнее из-за того, что сезон решили пропустить такие звёзды, как Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. И всё равно нас ждёт выступление таких ярких персон, как Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Чемпионат стартовал 21 декабря и пройдёт до конца недели.

22 декабря: 11:00, танцы на льду, произвольный танец; 13:45, мужчины, произвольная программа; 17:00, женщины, короткая программа. 23 декабря, произвольные программы: 12:30, спортивные пары; 15:00, женщины. 24 декабря, 11:30, показательные выступления. Арена «Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск). Прямые трансляции на «Первом канале»

Теннис

Выставочный турнир Worlds Tennis League

Фото: Тасс/Stefano Guidi Даниил Медведев

Официально теннисный сезон закончился ещё в ноябре, но лучшие игроки и сейчас выступают в выставочных турнирах, где могут заработать неплохие деньги и начать набирать форму перед январским стартом нового соревновательного года. Так, в ОАЭ с 19 по 24 декабря начался командный турнир Мировой теннисной лиги, который пройдёт до конца недели. Среди участников трое россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева, собравшиеся в одной команде с американкой российского происхождения Софией Кенин. Первый матч они проиграли квартету в составе испанки Паулы Бадосы, белорусски Арины Соболенко, болгарина Григора Димитрова и Грека Стефаноса Циципаса. Следующие матчи проведут в ближайшие два дня, а в последний день недели определится победитель турнира.

22 декабря, 17:00 – 19:00. 23 декабря, 14:00 – 16:00. 24 декабря, 17:00 – 19:00. Стадион Etihad Arena (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Лыжные гонки

Кубок России. Четвёртый этап

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков Александр Большунов

В условиях бана на международных соревнованиях Кубок России стал главным турниром для наших лыжников. Как и фигуристы, они неплохо доказывают, что зрелищное мероприятие можно устроить и внутри страны. Тем более, задействованы крайне титулованные спортсмены, несколько олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также их талантливые молодые конкуренты. Поэтому четвёртый этап в Кирово-Чепецке вызывает крайне высокий интерес зрителей. Особенно из-за главной звезды Александра Большунова, трёхкратного олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка мира, который сейчас выигрывает почти все гонки, включая первые две на нынешнем этапе в свободном и классическом стиле.

23 декабря, 13:00, спринт. 24 декабря, скиатлон: 10:30, женщины; 11:30, мужчины. Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» (Кирово-Чепецк). Прямые трансляции на сайте Федерации лыжных гонок России

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Торпедо» — СКА, «Локомотив» — ЦСКА, «Авангард» — «Металлург»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сезон в КХЛ возобновился после единственной паузы. И в первые выходные после неё нас ждут три ярких матчах. Самая яркая команда последних двух сезона нижегородское «Торпедо» встретится дома со своим конкурентом по борьбе за топ-4 Западной конференции петербургским СКА. Ярославский «Локомотив» примет на своём льду обладателя двух предыдущих Кубков Гагарина московский ЦСКА. А в Омске сыграют два лидера Восточной конференции — местный «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

23 декабря, 17:00: СКК «Нагорный» (Нижний Новгород); «Арена-2000» (Ярославль). 24 декабря, 14:00, «G-Drive Арена» (Омск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»