На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
На польско-российской границе образовалась пробка из 300 автомобилей с иностранными номерами. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает калининградский портал «Клопс».
Отмечается, что водители едут в РФ. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин.
«Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново – Гжехотки) 22 декабря, время — 16:30. <...> Предположительное время ожидания прохождения границы — более суток. Едем в Калининград на каникулы. Около 90% номеров — немецкие. Есть также машины с чешскими и бельгийскими номерами», — рассказал собеседник издания.
В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.
19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. А 19 декабря вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин рассказал, что украинская экономика понесла более €1 млрд убытков из-за блокировки польскими перевозчиками проезда через пункты пропуска на границе двух государств.