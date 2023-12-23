Вильфанд сообщил о приходе в столицу «мягкой зимы» на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом 23 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, изменения погоды начнутся уже в это воскресенье, 24 декабря.

«Температура всё равно будет выше нормы на 2–4 градуса. Это нельзя назвать похолоданием, но понижение температуры произойдет <...>. Вся следующая неделя — очень мягкая зима. Ночные температуры в диапазоне –5…–3 градусов, а днем –3…0 градусов», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Синоптик уточнил, что температура в воскресенье понизится до –3…–1 градуса, а по области — до –5. При этом осадки в виде мокрого снега очень важны, указал он, так как его отсутствие вызвало бы сильную гололедицу.

«Снег существенно улучшит эту ситуацию, будет не так скользко», — подчеркнул специалист.

Ранее, 21 декабря, Вильфанд также сообщал о «мягкой погоде» с небольшой минусовой температурой в столице в канун католического Рождества. При этом в Гидрометцентре днем позже отметили, что «желтый» уровень погодной опасности, ранее объявленный в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, будет действовать до понедельника, 23 декабря.