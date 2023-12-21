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Вильфанд пообещал «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Мягкая» погода с небольшой минусовой температурой прогнозируется в Москве в канун католического Рождества 25 декабря. Об этом 21 декабря сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ожидается понижение температуры, но говорить о похолодании не приходится. Температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3–4 градуса. <…> Очень «мягкая» погода в Москве», — сказал он.

По данным Вильфанда, небольшой снег ожидается в канун католического Рождества, температурный фон упадет до –4…–6 градусов. Днем 25 декабря также прогнозируется –2…–4 градуса.

Римско-католическая церковь празднует Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря.

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Ранее, 7 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» сообщил, что незадолго до праздников вновь ожидается сильный снегопад. Поэтому, по его словам, с большой долей вероятности снежный покров порадует москвичей и в новогоднюю ночь.

До этого, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также пообещал снег в Москве в новогоднюю ночь.

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