В столичном регионе продлили «желтый» уровень опасности до понедельника

«Желтый» уровень погодной опасности, ранее объявленный в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, будет действовать до понедельника. Об этом Гидрометцентр России сообщает в пятницу, 22 декабря.

«Период предупреждения до 21:00 25 декабря», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Местами гололедица будет сильной, предупреждают синоптики. До 21:00 24 декабря также действует «желтый» уровень опасности из-за ветра и метели, пишет «Москва 24».

Накануне руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что в субботу в Москве ожидаются снегопад и гололедица. Из-за нее в столице и Московской области был продлен «желтый» уровень погодной опасности до 13:00 воскресенья, 24 декабря, сообщает телеканал «360».

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели. По его словам, к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3...–5 градусов и небольшие морозы.