28 декабря — Международный день кино: история, интересные факты

Каждый год 28 декабря в России и других странах отмечают Международный день кино. В 2023 году он приходится на четверг. О том, какими были первые фильмы и кто из оскароносных режиссеров снимал клип для Майкла Джексона, читайте в материале «Известий».

Международный день кино в 2023 году — история

Датой рождения кинематографа принято считать 28 декабря 1895 года. Именно в этот день французские изобретатели Огюст и Луи Люмьеры устроили первый платный публичный показ своих фильмов. Несколькими месяцами ранее в том же году они запатентовали свой аппарат «Синематограф», который совмещал функции кинокамеры и проектора.

Показ прошел в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок в Париже. Зрителям представили короткометражную картину «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Некоторые особенно впечатлительные люди вскакивали со своих мест и кричали, потому что боялись, что поезд с экрана их раздавит. Также на этом сеансе показали первую постановочную комедию «Политый поливальщик».

Изначально фильмы были совсем короткими (около 1,5 минуты демонстрации) и по большей части документальными. Небольшой хронометраж был обусловлен несовершенством технической аппаратуры и ограниченной длиной пленки. На один ролик уходило примерно 15–20 м. Однако уже в начале 1900-х годов продолжительность кинокартин увеличилась до 15–20 минут (200–300 м пленки).

Постепенное совершенствование съемочной и проекционной техники привело к дальнейшему увеличению длины фильмов. В то же время кино оказалось коммерчески успешным развлечением, что позволяло привлекать больше средств. К середине 1920-х годов оно уже оформилось как самостоятельный вид искусства со своими художественными средствами и особенностями. На этот же период приходится расцвет эпохи немого кино.

В России первую киносъемку длиной в полторы минуты произвели в 1896 году. Фотограф Альфред Федецкий создал документальную картину под названием «Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в Харьков». А первым игровым фильмом стала «Понизовая вольница», премьера которой состоялась в 1908 году. На ее создание режиссера Владимира Ромашкова вдохновила народная песня о Стеньке Разине. Длина картины составила семь минут.

Первые попытки объединить видео и звук предпринимались еще в начале XX века, однако они оставались безуспешными. Перед изобретателями стояли две основные проблемы: сложность в синхронизации записи звука и картинки, а также недостаточная громкость воспроизведения.

В 1919 году эти проблемы удалось решить с помощью новой системы звукового кинематографа, однако она не пользовалась спросом. К тому моменту немое кино стало настолько самодостаточным, что режиссеры не воспринимали отсутствие звука как недостаток. Прокатчики тоже не стремились вкладываться в рискованный проект, опасаясь лишних издержек.

Поэтому минута славы звука в кино состоялась только в 1927 году после выхода фильма «Певец джаза». День его премьеры, 6 октября, считается днем рождения звукового кинематографа.

Первый цветной фильм вышел в 1922 году. В его палитру входили только красные и зеленые оттенки, без синего. Тогда новинка публику не впечатлила. Первой полноценно цветной картиной стал фильм La Cucaracha, вышедший в 1934 году. Год спустя на больших экранах прошел показ полнометражной цветной картины «Бекки Шарп» режиссера Рубена Мамуляна. А в 1936 году полнометражный игровой фильм в цвете под названием «Груня Корнакова» появился и в советских кинотеатрах.

В 1950-е годы развитие стереосистем и появление новых технологий съемки существенно повысили качество фильмов. Звук стал объемнее, а картинка четче, благодаря чему в кинозалах создавался эффект присутствия. Примерно в это же время начались эксперименты со стереоскопическими технологиями, которые позволяли сделать приключенческое кино еще более захватывающим. Зрителям казалось, что стрелы, камни и пули летят с экранов прямо на них.

В 1970-х годах в кинематографе начали активно применять компьютерные технологии. Так, в фильме «Мир дикого Запада» впервые совместили реальные съемки и цифровую анимацию. Однако настоящую революцию произвела картина студии Disney «Трон», в которой присутствовало более 20 минут кадров, созданных компьютерной графикой, а также множество нарисованных объектов и фонов. Она оказала большое влияние на развитие фантастического кино и видеоигр.

Современный кинематограф располагает невероятным арсеналом технических средств. Благодаря им режиссерам и постановщикам удается создавать реалистичные трехмерные изображения в высоком качестве, изменяющие картинку до неузнаваемости. Стандарты звука Dolby дают возможность воспроизводить чистый объемный звук для погружения в атмосферу фильма. А IMAX-технологии вывели 3D на совершенно новый уровень.

Кино стало неотъемлемой частью мировой культуры. Ежегодно во всех странах мира проходит множество фестивалей и кинопоказов самого разного уровня, а вручение крупных кинопремий неизменно привлекает внимание зрителей и журналистов.

Международный день кино в 2023 году — мероприятия

В честь праздника по всему миру проходят кинопоказы и встречи любителей кино. Для тех, кто интересуется историей кинематографа, устраивают лекции и семинары. Молодые режиссеры показывают свои последние работы на локальных фестивалях и рассказывают о съемках. Для будущих актеров организуют мастер-классы, на которых они могут узнать много нового об актерском мастерстве.

Международный день кино в 2023 году — интересные факты

К Международному дню кино «Известия» собрали несколько интересных фактов о кинематографе.

Жанна Кальман является старейшей актрисой в мире. В 1990 году она снялась в фильме о Ван Гоге «Винсент и я». На тот момент ей было 114 лет. При этом в юности актриса лично встречала знаменитого художника. Тогда она работала в лавке своего отца, в которую иногда наведывался живописец. По словам самой Кальман, Ван Гог ей не нравился, так как он вел себя грубо и от него пахло алкоголем.

Наибольшее количество «Оскаров» за всю историю кино завоевали «Бен Гур» Уильяма Уайлера, «Титаник» Джеймса Кэмерона и последняя часть трилогии о Средиземье «Властелин колец: Возвращение короля» Питера Джексона. Каждая картина победила в 11 номинациях. Рекордсменом по количеству золотых статуэток в личной коллекции остается Уолт Дисней, получивший 26 наград.

Еще один лауреат «Оскара», Мартин Скорсезе, отличился не только в киноиндустрии, но и на музыкальном поприще. Он участвовал в создании клипа на песню Майкла Джексона Bad. Он снял настоящий короткометражный фильм длиной в 18 минут. В нем Уэсли Снайпс в роли главаря банды обвиняет певца в том, что он недостаточно крут, и пытается заставить его украсть кошелек у прохожего. Однако на телевидение попала только финальная часть клипа, в которой Джексон побеждает злодея, исполняя свою песню. Тем не менее Bad вошел в историю как один из самых дорогих клипов в мире.

Алан Рикман был единственным человеком, который узнал полную историю профессора Северуса Снейпа до выхода последней книги о Гарри Поттере. Писательница Джоан Роулинг сама рассказала ему об этом, чтобы актер смог правильно сыграть своего персонажа.

Среди звукорежиссеров существует своеобразная профессиональная шутка. Они часто используют в фильмах звук из старых библиотек под названием «Крик Вильгельма». Его можно услышать в таких картинах, как «Звездные войны: Новая надежда», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Бэтмен возвращается», в мультфильмах «Аладдин» и «История игрушек» и многих других.

Ранее «Известия» рассказали, как в России и других странах празднуют Всемирный день телевидения.