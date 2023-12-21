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Ну погодим: «Союзмультфильм» конкурирует с «Диснеем» и метит в Китай

Студия ведет переговоры со странами БРИКС, в том числе с новыми членами союза
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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«Союзмультфильм» заключает сделки с новыми зарубежными партнерами — это вопрос выживаемости, потому что окупиться на внутреннем рынке невозможно, рассказала «Известиям» глава компании Юлиана Слащева. Главная цель — китайское ТВ, параллельно налаживается сотрудничество с ЮАР, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Азией. «Известия» узнали, какие новые проекты станут флагманами студии в ближайшее время и почему проекты «Союзмультфильма» визирует лично Герман Греф.

За семь морей

У «Союзмультфильма» прямо сейчас в производстве одних только сериалов 12 штук одновременно (к 2025 году планируется 23), но пока студия работает «в ноль» и не может рассчитывать на существенную прибыль без крупных зарубежных сделок, сообщила «Известиям» председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Продавать нужно не только сами мультики, но и лицензии на игрушки, одежду с Волком и Зайцем, посуду, ручки, пазлы. Эти лицензии обычно приносят денег значительно больше, чем сам контент.

В 2021 году контракты на зарубежные продажи «Союзмультфильма» исчислялись несколькими миллионами долларов. За последние два года западные партнеры разорвали сделки со студией, и она смогла за 2023 год заработать только около $1 млн на внешнем рынке. Теперь главный производитель отечественной анимации целится в Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. Недавно Юлиана Слащева вошла в состав российской группы Женского делового альянса БРИКС, и это, объясняет топ-менеджер «Известиям», позволило ей установить те деловые контакты, которые раньше были практически невозможны.

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Если бы у нас был российский рынок в совокупности с КНР, азиатским, Ближним Востоком, нам бы хватило заработка, — объясняет Слащева. — Но мы пока еще в начале пути, хотя уже заключено довольно много сделок — с Тайландом, Вьетнамом, Брунеем, Мьянмой, Сингапуром. Есть успехи на ближневосточном направлении, где сериалы «Союзмультфильма» с декабря стартуют на крупнейших платформах и телеканалах. Но главного рынка, Китая, нет в том смысле, чтобы выйти в прокат или сериалу попасть на их федеральный телеканал. Мы продали пять наших сериалов на онлайн-платформы Китая. Но цель — попасть на канал типа CCTV KIDS, аналог нашей «Карусели».

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Борьба за новые рынки сбыта анимации идет жесткая. Например, на покорение Китая нацелен и «Дисней», и «Союзмультфильму» приходится конкурировать с ним за место на всех платформах.

— Мы внимательно следим за зарубежными компаниями, особенно за их ребутами, — отмечает Слащева. — Warner Bros. Animation, например, выпустили в сопроизводстве новых «Тома и Джерри», сделали отдельную версию для азиатского рынка. Они смотрят в сторону тех же рынков, что и мы, понимая, как трудно туда пробиться.

Возможно, поэтому в одном из ближайших сериалов «Союзмультфильма» «Шайбу! Шайбу!», тоже ребуте, нет диалогов: не нужно делать перевод, чтобы продавать проект в другие страны.

Хьюман-фактор

художники Союзмультфильма
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

После февраля 2022 года «Союзмультфильм» потерял не только доходы от зарубежного рынка. Уехало немало специалистов — далеко не все уволились, многие работают удаленно или в гибридном формате, но заменить их некем, рассказали «Известиям» источники в студии. Как только специалисты уезжают в другую страну, им начинают поступать предложения от западных студий с зарплатой до пяти раз выше, чем на «Союзмультфильме», не говоря уже об остальных российских студиях. Новых специалистов подготовить за короткое время нельзя, а стартовые зарплаты недостаточно высокие, чтобы «джуны» (начальные специалисты без опыта) не искали себе более выгодных предложений.

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— Мы сталкиваемся с этой проблемой, но в меньшей степени, чем остальная отрасль, — не согласна Юлиана Слащева. — Мы привлекательнее за счет силы бренда, традиций, у нас мощная программа по привлечению и удержанию персонала. Сейчас у нас работает более 800 человек. Переселяем специалистов из регионов в Москву, сотрудничаем с пятью-шестью региональными анимационными студиями. Самая большая нехватка — это сценаристы, креативные кадры и отдельные технические специальности.

Спорит Слащева и с тем, что разница в зарплатах аниматоров в России и за рубежом достигает пяти раз. Уехали единицы, а удержать людей можно только мотивацией, говорит она. У студии есть ряд нефинансовых инструментов: людям должно быть интересно, они должны понимать, что они развиваются, что по каждому из них есть индивидуальная стратегия.

художник Союзмультфильма
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Ну и в России сейчас жить комфортнее, чем в любой другой стране. Особенно в Москве. У меня много знакомых уехало, я знаю. Такой медстраховки, такого участия компании в решении проблем они нигде не найдут. Остается только финансовый момент. Но я не верю, что специалист, которому хорошо у нас, променяет студию на высокую зарплату — но и на окружение в незнакомой стране, новую инфраструктуру и другие сложности.

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Среднее количество откликов только на вакансию «концепт-художник» — 300, сообщают в пресс-службе «Союзмультфильма», а текучесть кадров, по данным на 2023 год, составляет 0,01%. Это подтверждает слова Слащевой.

Из-за санкций не хватает программного обеспечения, что сильно затрудняет работу. Импортозамещение тут работает медленно, а действующие лицензии на ПО скоро закончатся. Это тема для отдельного большого разговора, потому что из этой ситуации (и не только у «Союзмультфильма») два выхода: пользоваться «пиратскими» способами (неудобно и рискованно) или ждать, пока будет разработано новое ПО (долго, даже если принимать непосредственное участие, как в данном случае и делается).

Союзмультфильм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перестановки не будет

В сентябре в ряде СМИ писали, что Юлиана Слащева может в ближайшее время покинуть «Союзмультфильм». Но сейчас декабрь, и очевидно, что если тут и был чей-то план, то он провалился. Хотя обоснованность слухов наша собеседница косвенно подтверждает — впервые за всё это время.

Я точно не собиралась уходить из «Союзмультфильма», — заявляет Слащева. — Говорят, что мне прочили какую-то другую позицию. Но я, к своему счастью, о ней не узнала. Видимо, это как-то все-таки прошло мимо меня.

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В этом году студия выпустила примерно 250 эпизодов сериалов и короткометражек. Для сравнения, в советское время максимум был 30 эпизодов. Флагманы контента — «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Приключения Пети и Волка». Есть новые большие проекты — «Ну, погоди! Каникулы», «Умка», оригинальный сериал «ЛудлВилль».

Есть и еще один большой проект, о котором Слащева впервые рассказывает именно «Известиям».

здание Союзмультфильма
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

«Юность Матроскина» — пока это рабочее название. Решили создать приквел о том, откуда взялся такой необычный кот. Мало того, что он разговаривает и ходит на задних лапах: его бабушка плавала на «Крузенштерне», он умеет вышивать на машинке и понимает по-французски. Сейчас пишем сценарий, — поделилась подробностями глава «Союзмультфильма».

Сценарий должен быть готов к лету. В конце следующего года начнутся съемки. Параллельно ищется образ Матроскина.

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Это должен быть наш Паддингтон: ходит на задних лапах, полностью одет, участвует в жизни людей, с которыми сталкивается, — оъясняет Слащева. — Он должен быть реалистичным. У нас уже есть три варианта того, как будет выглядеть Матроскин, но наши креативные продюсеры пока всех их называют Барсиками: не решаются до финального выбора использовать имя нашего персонажа. Все образы проходят настоящие пробы.

Выход «Матроскина» запланирован на 2027 год.

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Фото: пресс-служба «Союзмультфильма»
Эскиз

Исчезающие принцессы

Диснеевских принцесс до сих пор насчитывается 13. В коллекции «Союзмультфильма» их более 40. К Новому году выйдет мультик с шестью принцессами, дальше возможен сериал. Студия планирует всерьез заняться их монетизацией, раскручивать их как франшизу с игрушками, аксессуарами, модой — всем, что связано с принцессами.

Интерес аудитории к «золотой коллекции», а это сотни мультфильмов советского периода, неуклонно снижается. Если не создавать новые истории со старыми персонажами, они перестают интересовать детей. Тогда нет запроса на лицензии с этими героями. Нет выставок, нет театральных постановок. Еще чуть-чуть, и они будут никому не нужны, их забудут совсем. Классические советские мультфильмы смотрят единицы. Поэтому студия всерьез озабочена тем, чтобы «напомнить» зрителю о старых брендах, прежде всего за счет «перезапусков».

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«Союзмультфильм» ставит на продукцию для маленьких потребителей, на более старшую аудиторию выходит с осторожностью, понимая, что велик риск проиграть борьбу за внимание подростков и 18+, как на этом уже обжегся «Дисней». При этом в следующем году выйдут подростковые сериалы «Тин» и «Последний книжный магазин».

Чебурашка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Двое в одной лодке

С 2019 года Юлиана Слащева — генеральный директор Киностудии им. М. Горького, и заметно, что векторы «Союзмультфильма» и этой студии заметно совпадают. Сейчас там прокачивают собственное производство детско-юношеского кино и научно-популярных фильмов: у киножурнала «Хочу всё знать», например, вышло уже 300 эпизодов.

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Запланированы съемки пилотной серии детского сериала «От двух до пяти» — об этом «Известия» узнали первыми. В основу проекта легла знаменитая в советское время книга «От двух до пяти», где Корней Чуковский рассуждал об особенностях детской речи. На основе этих забавных и очень живых наблюдений на Киностудии им. М. Горького собираются создать игровой сериал о современной семье с тремя детьми: двумя мальчиками и девочкой в возрасте от двух до пяти лет. По сюжету родители и дети будут попадать в различные ситуации, связанные с детским словообразованием: стремлением выдумывать неологизмы, задавать «сто тысяч почему» и так далее. Каждая серия будет посвящена определенной теме, и в сериал войдет очень много крылатых фраз из книги, обещают на студии.

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