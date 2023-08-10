«Я никак не ожидал, что российская анимация так выстрелит»

Первый полнометражный мультфильм лауреата «Оскара» Александра Петрова должен выйти в 2025 году и будет посвящен отношениям Александра Невского с Золотой Ордой. Взгляд режиссера на Древнюю Русь будет совершенно иным, нежели в популярной франшизе о богатырях. А в трактовке образа князя он хотел уйти от Эйзенштейна. Об этом Александр Петров рассказал «Известиям» в преддверии открытия своей персональной выставки «Многослойная реальность» в Музее кино на ВДНХ, где будут представлены как эскизы к будущей картине, так и целый ряд других работ.

«Получился разножанровый эксперимент»

— Публике вы известны в первую очередь по анимационным фильмам. Кому принадлежала идея сделать выставку ваших работ?

— Это вторая моя большая персональная выставка. Первая была в Ярославском художественном музее — мне тогда предложили выставить материалы, связанные с фильмом «Моя любовь». Мы хотели показать зрителям нашу кухню — из какого сора растут анимационные цветы.

Фото: пресс-служба Музея кино

Эта экспозиция поездила по городам России, была и в Москве, и в Петербурге. Два года назад там же, в Ярославле, появилась идея выставить эскизы к моей дипломной ленте «Корова» — я их делал заново, для оформления одноименной книги Платонова. Но мне в Музее предложили сделать нечто более развернутое — включить в экспозицию работы, которых вообще никто не видел, не связанные ни с кино, ни с анимацией. Так получилась выставка, которая открывается в Музее кино.

— Что на ней будет?

— Там представлены фильмы, эскизы, в том числе те, которые я делал еще как художник для коллег-режиссеров, наброски к будущим и несостоявшимся фильмам, а также достаточно много работ, которые я всерьез не воспринимал как материал для экспозиции, — это этюды из разных поездок, живописные работы . Они должны были лежать в архивах, в сундуках, но куратор Нина Павловна Голенкевич меня переубедила. Кроме того, мы включили в экспозицию иллюстрации, которые я делал для книг ярославского издательства. В общем, получился разножанровый эксперимент.

— Среди экспонатов фигурируют эскизы к мультфильму «Александр Невский», над которым вы сейчас работаете?

— Да, зрители увидят четыре эскиза. Мы решили, что пришло время анонсировать этот проект. Но работа над «Александром Невским» еще не окончена, она в самом разгаре , мы плотно в ней увязли.

— Я слышал, что фильм должен выйти в 2025 году. Это правильная информация?

— (Тяжело вздыхает.) Правильная. К сожалению. Мы рассчитали наши силы и договорились таким образом. Но сейчас непонятно, успеем ли мы к этому сроку. Очень непросто идет процесс. Так что — да, 2025 год, но я уже содрогаюсь при этой цифре.

Фото: пресс-служба Музея кино

— Сколько будет длиться фильм?

— Меньше часа. Около 55 минут. Но, может, что-то еще и изменится , потому что мы постепенно редактируем замысел, который был в самом начале проекта. Меняется структура фильма, появляются новые эпизоды.

«Хотелось выскочить из эйзенштейновского образа Александра Невского»

— Почему вы решили обратиться к фигуре Александра Невского? Ведь все предыдущие ваши фильмы не имеют отношения к историческим личностям.

— Да, я прежде всего лирик. И мне несвойственны такие темы. Но я здесь хотел открыть самого себя заново. Раньше я пытался делать исторические фильмы, но быстро перегорал. А идея о князе как-то органично вошла в меня.

Я изначально думал о другом святом, но так получилось, что мне предложили сделать фильм об Александре Невском. Это было связано с отмечавшейся недавно юбилейной датой (в 2021 году праздновали 800 лет со дня рождения Александра Невского. — «Известия»). И я подумал: почему бы и нет? Ведь это мой покровитель. Я должен был в первую очередь подумать о нем.

Начал разрабатывать тему, писать сценарий, у меня долго ничего не складывалось, тогда я понял, что без сценариста не обойдусь, и попросил Юрия Николаевича Арабова помочь мне. Он не сразу согласился, но потом между своими проектами написал мне историю. Она была рассчитана на хронометраж 26 минут. Я думал, что мы не найдем возможностей делать полный метр.

Сценарист Юрий Арабов Фото: vk.com/yuriyarabov

— Но в итоге у вас будет именно полный метр, причем первый в вашей режиссерской карьере.

— Мне давно хотелось сделать полнометражный фильм, я к этому готовился. У меня было несколько попыток, несколько сценариев в работе, один фильм я даже начал снимать, но в итоге он не состоялся, а азарт остался. Воспринимаю это как вызов.

— Есть известная история про то, как Эйзенштейн встретил во ВГИКе Михаила Ромма и поделился, что ему предлагают две темы для фильма: про смуту XVII века и про Александра Невского. Сергей Михайлович спросил Ромма, что бы он посоветовал выбрать. Тот ответил, что, конечно, надо снимать про смуту, так как есть много материалов, костюмов и так далее. А о временах Невского мы знаем очень мало. Эйзенштейн же на это сказал: «Вот именно поэтому я и буду снимать про Невского. Как я придумаю — так всё и будет». У вас был схожий мотив?

— Это правда, что XIII век таинственный. Вроде бы много об этом написано, но всё равно не совсем понятно, что это за время, какая там была среда. Да и про самого героя нам тоже приходится домысливать. Не могу сказать, что свобода для фантазии была для меня причиной выбора. Хотя мы действительно пошли по пути придумывания — не стали экранизировать «Википедию». И в первую очередь хотелось выскочить из эйзенштейновского образа, закрепившегося в нашем сознании. Уйти в другую сторону и по максимуму убрать батальную составляющую жизни Невского. Полностью от нее трудно отказаться — всё равно он в первую очередь полководец. Но мы все-таки делаем кино больше о внутренней борьбе и сомнениях человека, которому надо принимать решения и за семью, и за страну.

— У Эйзенштейна, кстати, фильм не должен был заканчиваться победой на Ледовом побоище.

— Да, там изначально планировалась история о взаимоотношениях князя с Золотой Ордой. И мой фильм посвящен во многом именно этому, а не борьбе с немцами и шведами.

Режиссер Сергей Эйзенштейн и артист Николай Черкасов на съемках фильма "Александр Невский" Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

«Я никак не ожидал, что российская анимация так выстрелит»

— Сейчас самое популярное мультипликационное воплощение темы Древней Руси — это, конечно, франшиза про богатырей: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змей». Вы смотрели эти ленты? Каково ваше мнение?

— Я, конечно, смотрел их. Они разные. Не все, на мой взгляд, получились, но мне понятно стремление авторов сделать веселое шоу на знакомых штампах, которые нам прививаются еще в детстве. Многое им там удается. Получились веселые, озорные, местами колючие мультфильмы. И там очень неплохо отражена наша действительность.

Это совершенно не мое кино, но я вижу, сколько труда и энергии в него вложено. И понимаю, что в целом это достойная работа. Народу она нравится, у серии огромные рейтинги.

— Мы видим, что целый ряд российских мультфильмов имеют сейчас большой успех. А персонажи из них становятся узнаваемы и любимы. Можно ли сказать, что российская анимационная индустрия вышла на какой-то новый уровень и находится на правильном пути?

— У российской мультипликации богатое прошлое — не каждая страна может похвастать такой базой, такой коллекцией уникальных, ярких, самобытных работ. И это основа для будущих художников. Я сам многое для себя подглядываю из советского наследия. Но в период 1990-х и начале нулевых мы вполне могли потерять нашу индустрию. Была масса проблем, всё говорило о том, что будет еще хуже. Я никак не ожидал, что потом она так выстрелит. Но вдруг появились новые люди, новые студии, которые понимают, что зритель хочет, и создают зрелищное, нацеленное на кассу кино. Сколько стран были покорены «Машей и Медведем», «Смешариками» и другими российскими мультсериалами! Нам есть чем гордиться! И мне кажется, у нас тут еще много впереди.

Фото: пресс-служба Музея кино

— Но когда вы завоевали «Оскар», всего этого еще не было. И российская индустрия анимационного кино находилась, как вы сказали, не в лучшем состоянии. Наверняка после получения награды вам поступали предложения о работе за рубежом. Почему все-таки остались в России и по сей день работаете в Ярославле?

— Предложения были. Но я не собирался жить вдали от Родины. Чтобы сделать «Старик и море», мы уехали почти на три года в Канаду. Это был очень интересный опыт. Думаю, любому художнику есть смысл пожить в разных обстоятельствах, поучиться в производстве на зарубежных киностудиях. И мне это понравилось. Но никогда у меня не было цели там задержаться. Хотелось закончить кино — и вернуться . Мне хорошо в том месте, где я нахожусь. Меня окружает то, что мне нравится, я говорю на своем языке, и это меня устраивает. Мне не нужны другие условия. А сейчас строить какие-то планы на заграницу тем более нет смысла. Но на самом деле мы и тогда не думали, что где-то «оставим сердце». Всегда была тяга, мечта приехать домой. Мечта осуществилась.