Еще не баба, но уже Яга: героям сказок устроили ребрендинг

Молодая и добрая Баба-яга, Леший с голосом Федора Бондарчука и царевна Синеглазка, которая коня на скаку остановит. Создатели анимационной ленты «Яга и книга заклинаний» переосмыслили привычных героев русских сказок , и прежде всего «ребрендинг» затронул главную героиню, которую мы привыкли представлять колдуньей-злодейкой. «Известия» посмотрели новинку и разобрались в волшебных метаморфозах.

Новая жизнь для старых персонажей

«Яга и книга заклинаний» — продюсерский проект Федора Бондарчука. Вместе с коллегами-кинематографистами он решил рассказать новую историю о знакомых с детства героях , вдохновившись русскими народными сказками.

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат

— Мы с коллегами часто обсуждаем, как важно снимать и придумывать истории на основе общих культурных кодов — реперных точек, на которых основаны наши воспоминания. Яга — как раз такой народный персонаж, образ которой для многих неразрывно связан с детством. Яга имеет сложный и фактурный характер. Вроде бы и ведьма, но в отечественном кино не ужасающе страшная, где-то даже смешна я. В этом персонаже хочется покопаться поглубже, его не хочется отпускать, — рассказал Федор Бондарчук в интервью для «НМГ Кинопроката».

По сюжету, рыжеволосая Яга живет с изобретательным котом и двумя домовыми-шишками в избушке на курьих ножках. Но полноценно колдовать она не может — у нее похитили книгу заклинаний, когда она была еще юной начинающей ведьмой. Внезапно у Яги появляется возможность перестать быть затворницей, вернуть себе магические силы и спасти королевство от злой колдуньи Белладонны. Правда, для этого ей придется изменить свое отношение к людям, которым она перестала доверять после предательства лучшей подруги.

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат

Компанию омоложенной Бабе-яге составили Леший, Водяной, царевна Синеглазка и волшебный Козел Бурка — все осовремененные герои классических русских народных сказок.

Из злодейки в героини

В народных сказках Баба-яга чаще всего — страшная колдунья, которая то и дело грозит героям темной магией. Именно в таком виде она знакома взрослым, и детям. Например, в советском музыкальном фильме-сказке Александра Роу «Морозко» представлена одна из самых узнаваемых версий Бабы-яги. Среди ключевых деталей образа — коварная и клыкастая ухмылка, нос крючком, горб, ступа и метла.

Неоднократно Яга появляется и в современных популярных мультфильмах — например, в серии анимационных картин «Три богатыря». Но и в них она выступает в качестве антагониста, сохраняя свой жутковатый вид.

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат

Создатели «Яги» решили отойти от сложившихся стереотипов и показать молодую и красивую Ягу, а заодно объяснить причины ее недоброжелательного отношения к людям. При этом удалось сохранить ключевые элементы образа — живет она в избушке на курьих ножках, угрожает Синеглазке колдовством, перемещается в ступе, а служат ей магические существа.

— Мы решили сфокусироваться на той части биографии Яги, которую в сказках обычно опускают. Как она докатилась до ведьминской жизни, что такое случилось в ее детстве и юности, что сделало ее главной злодейкой русских сказок? Получился такой путь становления персонажа, своеобразного взросления, что будет близко детской и подростковой аудитории, — объяснил Федор Бондарчук.

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат

Озвучила ведьму актриса театра и кино Юлия Хлынина. По ее словам, в глубине души она всегда хотела сыграть Бабу-ягу.

— Мне мама рассказывала, что, когда мы ходили на новогоднюю елку, все кричали «Снегурочка!», а я кричала «Баба-яга!». Наверное, я всегда тяготела к темным силам, и так как Баба-яга в русском классическом фольклоре ассоциируется именно с ними, то мне был близок этот персонаж. Но теперь я познакомилась с новой Ягой, молодой, яркой и харизматичной, и теперь она мне больше импонирует, — рассказала Юлия Хлынина.

Персонажи на подхвате

Другая главная героиня мультфильма — царевна Синеглазка. Она тоже персонаж русских народных сказок, но в них ее образ перекликается с Марьей-царевной, Василисой Премудрой и Еленой Прекрасной. Ей приписывают как колдовскую, так и физическую силу (в некоторых произведениях ее даже называют богатыршей). В мультфильме тоже есть намек на это: волшебный Козел Бурка обращается к ней «царевна-богатырь».

В «Яге» ее изобразили молодой девушкой, которая, несмотря на свой статус царевны, отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти отца.

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат

— Синеглазка — очень смелый персонаж, человек, который готов идти на все ради свои близких. Честно, мое отношение к Синеглазке — как к своему детищу и ребенку, потому что я смотрела, как ее рисовали, придумывали, — рассказала «НМГ Кинопрокат» озвучившая героиню певица Лидия Чистякова-Ионова.

Еще один харизматичный герой — Леший. В мультфильме его решили изобразить деревянным полуросликом в пестром парике. Сначала он кажется ворчливым, хитрым и обиженным на весь мир , но ближе к концу мультфильма раскрываются его положительные черты. В «Яге» Леший не только разряжает обстановку своими колкими шутками в адрес Водяного, но и помогает Яге вернуть силы в ключевой момент.

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат

— Характер у него темпераментный, я бы даже сказал склочный. Он поругался с другом Водяным из-за давней любви и предательства, но сердце у него доброе, не злодейское. Он первым идет на перемирие, всегда готов прийти на помощь, а где-то и немного погеройствовать. Персонаж неоднозначный и очень интересный для озвучивания, — рассказал о Лешем Федор Бондарчук, подаривший ему свой голос.

Обречена на успех

Премьера состоялась в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. И хотя целевая аудитория «Яги» — школьники младших классов, после первого показа довольными остались и взрослые, и дети. Любимицами девочек, очевидно, оказались Яга и Синеглазка (их дети называли умными, справедливыми и смелыми). А вот мальчишки оценили Лешего, Водяного и дуэт шишек-домовых, которые манерой поведения и чертами напоминают крайне популярных миньонов из серии мультфильмов «Гадкий я».

Кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний» Фото: НМГ Кинопрокат