Троллителлинг: киностудия DreamWorks начала работу над пятой частью «Шрека»

Киностудия DreamWorks приступила к работе над новой частью мультфильма «Шрек». В качестве исполнительного продюсера выступит Кристофер Меледандри. Он известен аудитории своей работой над мультфильмами «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных» и другими популярными картинами. Планируется сохранить прежний состав актеров дубляжа. По словам Меледандри, переговоры с ними уже начались и идут хорошо. Сюжет, дата выхода и разработка мультфильма — в материале «Известий».

Долгие планы

Впервые мир увидел вселенную «Шрека» 22 года назад, когда на большие экраны вышла первая часть мультфильма. Всего было выпущено четыре части, последняя из которых — в 2010 году. Возобновление работы над вселенной «Шрека» связано с успехом мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который является частью этой вселенной . Новый «Кот в сапогах» получил номинацию на кинопремии «Оскар» и собрал в прокате почти $500 млн. Официальной даты премьеры пятой части мультфильма пока что нет.

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После успеха «Шрека 2» (2004 год) продюсер Джеффри Катценберг сообщил, что история главного героя почти с самого начала была разбита на пять фильмов. Однако за это время с персонажем произошли изменения, которых сложно не замечать. В конце четвертого фильма «Шрек навсегда» огр взглянул на свою жизнь по-новому, картина пришла к своему логическому финалу. Шрек в первой и последней части — два абсолютно разных героя. Персонаж претерпел кардинальные перемены своей личности и характера. Разработчиков ждет непростая работа, ведь им предстоит создать новый фильм, который не будет уступать своей атмосферой и сюжетом предшественникам.

Слухи о разработке пятой части «Шрека» ранее всплывали в декабре прошлого года. Тогда Антонио Бандерас, озвучивающий Кота в сапогах, заявил, что появление новой части мультипликационной картины возможно.

Новая история семьи огров

Шрек был злым мизантропом, который предпочитал жить в одиночестве на болоте и сторонился всякого контакта с другими существами. Он стал одним из лучших антигероев 2000-х, а после свадьбы с принцессой Фионой, доказал, что даже огры могут жить долго и счастливо.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com

Сюжет или синопсис «Шрека 5» еще не раскрыт. Тем не менее он не будет продолжаться там, где предыдущий фильм был завершен. Персонажи в «Шреке 5» останутся прежними, но создатели хотят представить новый сюжет и тему . Сценарист Майкл Маккаллерс намекал, что сюжетная линия довольно сильно переосмыслена. Кроме того, продюсер Джеффри Катценберг заявил, что пятая часть вернет злодея лорда Фаркуада.

Майкл Маккаллерс рассказывал, что сюжет для нового «Шрека» был готов несколько лет назад: «Я закончил сценарий, который мне очень нравится. Это действительно личная работа для меня. За этим стоит довольно масштабное переосмысление героев и сюжета».

Кто вернется к своим ролям в «Шреке 5»

Каст нового «Шрека» еще не утвержден, но активно ведутся переговоры с актерами. Антонио Бандерас в декабре 2022 года рассказал, что может вернуться к своей роли Кота : «Я живу с этим котом почти 20 лет. В первый раз, когда я играл эту роль, я работал на Бродвее. Поэтому свою первую сессию я провел именно там». Новый «Кот в сапогах» появился на больших экранах спустя 11 лет после выхода первой части и получил высокую оценку и положительный отклик от аудитории.

Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net Актер Антонио Бандерас

Эдди Мерфи, вероятнее всего, с большим энтузиазмом вернется к роли Осла. Об этом он рассказал в январе: «Если бы ко мне пришли с предложением об участии в новом мультфильме, то я согласился бы за две секунды». Актер также считает своего персонажа интересным и заслуживающим собственного спин-оффа. Меледандри рассказал, что был счастлив, когда прочел заявления Мерфи. Продюсер также считает, что Осел действительно мог бы получить свой спин-офф.

Как всё начиналось

Вселенная «Шрека» берет свое начало с иллюстрированных рассказов американского писателя Уильяма Стейга «Шрек!». Имя огра, как и название книги, взято автором из немецкого языка или из языка идиш, в которых Schreck/Shrek означает «страх, ужас». Книга была иллюстрирована самим писателем.

Именно рассказы с картинками, выпущенные в 1990 году, послужили основой для создания серии мультипликационных фильмов. Однако сюжет мультфильмов и рассказов значительно отличается. В оригинальных иллюстрированных историях от Стейга Шрека с болота выгоняют родители, после чего он встречает ведьму, предсказавшую его судьбу. В финале рассказов Шрек и принцесса живут «ужасно долго, пугая всех, кто попадается им на глаза».

Фото: Supplied by FilmStills.net

В 1991 году Стивен Спилберг приобрел права на экранизацию, но в 1996 году за работу взялась студия DreamWorks.

Истоки франшизы

Первая часть франшизы «Шрека» вышла в 2001 году. Разработка же началась за шесть лет до премьеры. Это был первый мультфильм со времен «Питер Пэна» (1953), который показали на Каннском кинофестивале, где он боролся за «Золотую пальмовую ветвь». Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и получил награду за лучший полнометражный анимационный фильм. Он также заработал шесть номинаций на премию BAFTA, победив в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Сюжет «Шрека» славится стебными отсылками к другим популярным персонажам сказок и фильмов , в их числе: Белоснежка и семь гномов, скованных цепями; Питер Пэн, стоящий в очереди; Пряничный человечек, у которого лорд Фаркуад пытается узнать о Шляпнике из «Алисы в стране чудес». Финальная же сцена первого фильма считается интерпретацией известного сюжета «Красавицы и Чудовища». Пародийная и даже издевательская насмешка над героями классических мультфильмов не только художественный прием. Основатель DreamWorks Джеффри Катценберг тем самым выместил обиду на компанию «Дисней», из которой ушел в 1994 году, отсудив попутно $280 млн.

Успех мультфильма помог студии DreamWorks стать конкурентом Pixar . «Шрек» считается одним из самых влиятельных мультфильмов 2000-х годов, а в 2020 году его внесли для сохранения в Национальный реестр фильмов США.