А вот какие «Фиксики»: какие образы героев для детей выбрали россияне

Меньше половины россиян контролируют контент, который смотрят их дети, и только 9% из них используют функцию «родительский контроль», выяснили авторы совместного исследования НМГ и центра социального проектирования «Платформа». Родители меньше всего хотят, чтобы ролевой моделью их ребенок выбрал Шапокляк или Гену Барбоскина, и отдают предпочтение ДимДимычу и Коту Леопольду. Результаты исследования перекликаются с ежегодным рейтингом фильмов с социальным эффектом. «Известия» разбираются, что за требования к контенту есть у современных родителей, какие новые ценности заявлены в кинематографе и что общего у «Нулевого пациента» и «Чебурашки ».

Разрешите взглянуть

Согласно ежегодному рейтингу фильмов с социальным эффектом, уже второй раз составленным Национальной Медиа Группой и «Платформой», 46% родителей различных возрастных групп высоко оценили уровень российской анимации — по их мнению, она ничуть не уступает западной . Отечественный контент в принципе набрал популярность за последние три года — и речь не только о мультфильмах, но и о российском кинематографе. За период с 2021 года, согласно рейтингу фильмов с социальным эффектом, этот показатель вырос на 11 процентных пунктов, а 71% респондентов считают, что российское кино может составить конкуренцию зарубежному.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— 88% зрителей высоко оценивают качество российского контента, качество российского кино. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 6% — это очень высокий рост. В этом году мы представим первый рейтинг социально значимой анимации. Больше 70% родителей хотят, чтобы анимация не только развлекала их детей, но и доносила до них правильные смыслы, — подтверждает статистику гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Те же 88% родителей отмечают влияние контента на становление характера и личности ребенка — а потому встает вопрос о том, нужно ли отбирать контент без участия ребенка, для его же блага? Примечательно, что только 23% респондентов поддерживают тезис о том, что «мама знает лучше», тогда как 76% позволяют детям выбирать мультфильмы для просмотра самостоятельно.

Только 9% родителей используют функцию родительского контроля в онлайн-кинотеатрах или гаджетах. Либеральную позицию в отношении детского контента большинство опрошенных объясняют тем, что ребенок в любом случае смотрит то, что ему нравится, невзирая на рекомендации взрослых. С запретом он просто будет делать это «втихую». Большинство опрошенных назвали самыми любимыми в семье мультсериалы «Маша и Медведь», «Три кота» и «Фиксики».

Кадр из мультфильма «Три кота» Фото: Метрафильмс

Наблюдая за тем, как любимые персонажи прививают ребенку те или иные ценности, родители уверены — герои должны воспитывать и учить своих маленьких зрителей, а не только развлекать. В связи с этим, например, родители не хотят видеть главными героями отрицательных персонажей: в антитоп вошли Шапокляк и Гена Барбоскин. А вот Кот Леопольд, ДимДимыч, Гончик и Дядя Федор — образцы для подражания, поскольку сочетают в себе смекалку, отвагу, чувство юмора, способность к эмпатии и в целом предстают не «бунтарями», а послушными и рассудительными героями .

Развитие — куда ни посмотри

Главная тенденция, которую отражает исследование фильмов социальной тематики, — это «растущий запрос аудитории именно на ценностное содержание контента», что перекликается с интересами аудитории родителей, участвовавших в работе над рейтингом анимации. Большинство зрителей выделяют среди принципиально важных для контента факторов традиционные ценности , помогающие в воспитании подрастающего поколения, — за этот тезис проголосовало 30% респондентов. В вопросе детской анимации результат схожий: 63% родителей отмечают, что в мультфильмах важно транслировать умение ценить семью и уважать родителей. Возможным инструментом воспитания респонденты назвали, в частности, такие ленты, как «Приключения Пети и Волка», «Зебра в клеточку», «Гора самоцветов», «Финик», «Чебурашка».

Кадр из мультфильма «Приключения Пети и Волка» Фото: Союзмультфильм

Фильмы и сериалы с острой социальной тематикой оцениваются взрослыми зрителями выше, чем остальные.

— Сегодня пользуются успехом герои, которые не сидят без дела. Зрителям нравятся истории про людей, которые пытаются маленькими шагами что-то менять вокруг себя. Это сериалы «Про это самое», «Нулевой пациент», «Плейлист волонтера». Люди, которые мечтают что-то изменить к лучшему, и люди, которые живут не ради себя, а ради своего сообщества, — это совершенно точно герои времени, — объяснил тренд «Известиям» кинокритик Егор Москвитин.

Более 80% опрошенных отметили «наличие важной идеи» в фильмах «Праведник» и «Далекие близкие», еще порядка 80% высоко оценило «новый взгляд на актуальную проблему» в «Нулевом пациенте» и «Трудных подростках 4». В этом вопросе вновь прослеживается связь интересов зрителей-взрослых и зрителей-родителей: так, освещение темы заботы о пространстве вокруг себя волнует 28% родителей, а эко-повестка в мультфильмах — 27%.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Как в кино, так и в анимации большинство опрошенных хотят видеть призыв к действию и некую вдохновительную функцию. 58% респондентов среди взрослой аудитории уверяют, что кино должно давать образцы поведения и целенаправленно менять людей. 75% родителей считают, что анимация должна воспитывать детей , закладывать и развивать позитивные ценности, учить разнообразию моделей поведения, самостоятельности, уважению к окружающим, прежде всего старшим.

Огласите весь список, пожалуйста

С учетом вызовов, с которыми столкнулась индустрия из-за санкций, оригинальные идеи и свежий взгляд смогут поднять отечественный контент на новый уровень. Как эксперты, так и зрители высоко оценивают уровень качества картин в кино и анимации, отмечая важную идеологическую составляющую. В числе зрительских запросов — семейные ценности, история страны, гордость за государственные и народные достижения. Поэтому в топ эталонных картин, по мнению опрошенных, вошли «Капельник», «Монастырь» и «Непослушник». Тем не менее определенные нюансы в выстроенной статистике всё еще есть, и рейтинг призван обратить на них внимание.

— Есть конфликт между густотой социальной повестки и зрительским интересом. В начале, когда мы только начинали традицию с рейтингом, социальный эффект не создавал широкой аудитории , — рассказал «Известиям» учредитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Кадр из фильма «Непослушник» Фото: Мего Дистрибьюшн

Но за последнее время баланс начал смещаться в сторону компромисса, отметил он.

— Что нам мешает двигаться дальше? В частности, нужно переосмыслить стереотипы в области социального кино. Нужен пересмотр в принципе концепции таких фильмов, они не должны ассоциироваться с тяжелым кино. Хороший пример — наши спортивные фильмы, например «Движение вверх», «Нокаут». Нужно поработать над тем, чтобы деликатно интегрировать социальные темы в блокбастеры, — уверен Алексей Фирсов.

Кроме того, российскому зрителю требуются обновление и постоянное насыщение анимационного контента. Дети постарше с удовольствием смотрят советские шедевры, но им не хватает ярких красок и скорости повествования. Малыши, в свою очередь, тяжело воспринимают «золотую классику», так как сюжет кажется им сложным и слишком растянутым. Но дело не только в технической составляющей. Мультфильмы эпохи СССР больше не отвечают актуальной модели мира: они фокусировались в большей степени на индивидуальность, игнорируя интегрированность ребенка в коллективный социум и разнообразие моделей поведения.