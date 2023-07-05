Дело привычных: почему провалились новинки от Pixar и DreamWorks

Мультфильм студии DreamWorks «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка» за первый уикенд собрал всего $13 млн. «Элементарно» от Pixar все время проката заработал $186 млн при бюджете $200 млн. Обе ленты показали один из худших результатов за всю историю компаний . Эксперты говорят, что оригинальные сюжеты неконкурентоспособны, в отличие от франшиз. «Известия» посмотрели анимационные блокбастеры.

Знакомые всем лица

Уже точно можно сказать, что оба мультфильма не окупят затраты на производство. Бюджет «Руби Гильман» составил примерно $70 млн без учета рекламной компании (по подсчетам IMDb). В премьерный уикенд новинка заработала только $13 млн в мировом прокате ($5,2 млн из них пришлись на «домашние» показы в Северной Америке) — это худший результат для DreamWorks за всю историю компании.

У «Элементарно» бюджет более внушительный — в районе $200 млн без учета маркетинга (согласно IMDb). Лента от Pixar вышла еще в середине июня и с момента премьеры собрала только $186 млн. А в первый уикенд сборы составили всего $29,5 млн — хуже результат был только у «Истории игрушек» в 1995 году ($29,1 млн).

Мультфильм «Элементарно» Фото: Pixar

Согласно подсчетам зарубежных аналитиков, последние релизы Disney (в состав компании входит Pixar) были убыточными — потери составили минимум $890 млн. Несмотря на слабые показатели последних двух громких релизов от студий-гигантов, интерес к мультфильмам сохраняется, но зрителям больше нравится смотреть на знакомых героев, свидетельствуют цифры .

Лучшей анимационной лентой этого года пока остаются «Братья Супер Марио в кино» от студии Illumination (серии «Гадкий я», «Миньоны») и Universal Pictures. Экранизация культовой видеоигры заработала более $1,3 млрд. Следом идет «Человек-паук: Паутина вселенных» — более $600 млн в мировом прокате на данный момент, цифра продолжает расти. Как считают западные эксперты и критики, успешные релизы объединяет то, что зрители заранее знают персонажей: игры о Марио считаются классикой среди геймеров, а супергерой Человек-паук появлялся в комиксах, фильмах и играх. Зачем идти на мультфильм об элементалях или кракенах, если есть Дружелюбный сосед и легендарный водопроводчик, которых знают как дети, так и взрослые.

Герои уникальные, идеи старые

Рядовые зрители, сходившие на «Руби Гильман» и «Элементарно», остались довольны релизами. Критики тоже встретили обе анимационные картины преимущественно положительными отзывами , но без претензий не обошлись. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг новинки от DreamWorks — 68% у критиков и 84% у широкой публики. Проект Pixar получил оценки чуть выше — 76% и 92% соответственно. В целом обе ленты называют неплохими, а местами даже хорошими, но признают — ничего прорывного в них нет.

Мультфильм «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка» Фото: DreamWorks

«Руби Гильман» — мультфильм о причудливой девочке-подростке, которая пытается найти свое место в человеческом обществе. Всё меняется, когда Руби нарушает запрет матери прикасаться к соленой воде. Контакт с морем превращает девушку в гигантское водоплавающее чудовище с щупальцами. Новая способность досталась ей по наследству: она прямой потомок кракенов, которые веками защищали моря от властолюбивых и жестоких русалок. Кроме того что Руби оказывается втянута в противостояние, у нее назревает конфликт с мамой. Получилась история о взрослении и принятии себя.

«Руби» сравнивают с двумя другими анимационными лентами: это «Лука», вышедший в 2021 году, и печально известный мультфильм «Я краснею» — он тоже провалился в прокате. В обеих лентах дети трансформируются в чудовищ и сталкиваются с неприятием окружающих. Зрители считают, что картина ориентирована на детскую аудиторию от 6 до 12 лет, но для взрослых он будет скучноват. Критики сходятся в том, что «Руби» — неплохой, но предсказуемый фильм, рассказывающий знакомую историю.

События ленты от Pixar происходят в вымышленном городе Элементал-сити. Здесь элементали (существа, представляющие стихию земли, воздуха, огня или воды) пытаются сосуществовать. Больше всего достается огненному народу: другие горожане их сторонятся из-за разрушительной природы. В итоге «горячие» собираются в отдельном районе, наподобие «Чайна-тауна».

После просмотра трейлеров может показаться, что «Элементарно» — обычный ромком о полных противоположностях, которые влюбились. Но на самом деле это мультфильм о сегрегации, преодолении культурных конфликтов и трудностей, с которыми сталкиваются эмигранты . Последних олицетворяют народ огня и одна из главных героинь мультфильма — Эмбер (от англ. Ember — уголек). Она влюбляется в водяного элементаля Уэйда. Но это не романтическая, а публицистическая история.

Кадр из мультфильма «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка» Фото: DreamWorks

Это не было оценено публикой. Как подметила часть зрителей и критиков, которая осталась не довольна новинкой, «Элементарно» не предлагает новых идей. Например, в 2016-м вышел другой хит — «Зверополис», который затронул те же темы. В «зверином» мультфильме тоже была тема расовых отличий (плотоядные против травоядных), а события разворачивались в мегаполисе.

Когда смотреть в России

Официально в отечественных кинотеатрах анимационные ленты выходить не будут. Но, как и большинство западных релизов, их покажут предсеансовым обслуживанием, несмотря на слабый старт в зарубежном прокате. В России новинки рискуют отработать еще хуже: нет ни рекламной компании, ни громкого названия, как, например, у «Форсажа Х» или «Человека-паука». Пока больше сетей обещает показать «Элементарно», а не «Руби Гильман».