Вечно молодой, вечно круглый: «Смешарикам» 20 лет

Рубрика «почувствуй себя старым»: анимационному сериалу «Смешарики» в этом году 20 лет. По этому случаю в Москве на территории «Хлебозавода» открылась выставка, посвященная вселенной и ее истории. «Известия» побывали в планетарии Лосяша, на кухне Совуньи, а также узнали, как создавался мир «Смешариков», кто был прототипом Копатыча и как изменилась индустрия производства анимационного контента после ухода западных компаний.

Круглая дата

В бойлерную «Хлебозавода» зазывает огромный надувной Ежик из «Смешариков», который уселся на крышу здания. Внутри — сферические пространства, каждое из которых посвящено одному из героев анимационного сериала. В будуаре Нюши можно примерить шляпки, в кабинете Бараша — проверить себя на знание стихотворений российских классиков, в библиотеке Лосяша — посмотреть в телескоп, а в лаборатории Пина — познакомиться с образцами робототехники. В центре расположилась лужайка Кроша с розовой скамейкой, как в первом эпизоде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эти локации на выставке «Смешарики. Искусство быть круглым», скорее, для детей, взрослые там могут разве что поностальгировать, если в свое время тоже смотрели мультсериал. Сейчас им будет интереснее зона, которая посвящена закулисью проекта. На одной из стен собраны ляпы и пасхалки: Бараш в кепке, как у Форреста Гампа, Копатыч в очках, как у Терминатора. По соседству можно посмотреть интервью с создателями, увидеть архивные фото и документы, первые наброски персонажей.

— Я работал в компании, которая делает детские настольные игры. Пришел заказчик, кондитерская фабрика, которая хотела сделать игру внутри шоколада. Мы предложили шоколадные фигурки. Я нарисовал простой кружок с двумя ушами, и так появился заяц. Потом художница Маша Колесникова продолжила их рисовать, и мы сделали семейку этих персонажей. Но они получились такими кайфовыми, что мы решили их оставить себе, — рассказал «Известиям» создатель образов Салават Шайхинуров.

За 20 лет существования вселенной вышло более 600 эпизодов. Долговечность проекта создатели объясняют тем, что он изначально задумывался, как коммерчески устойчивый. За это его критиковали на старте. Ориентировались на западный опыт. Автор образов в 1993 году проходил практику на производстве «Смурфиков».

— Наши персонажи выглядели так, что можно было делать не только запоминающиеся фильмы, но и простые в производстве игрушки. Я представлял, что это может быть большим комплексным проектом, в котором анимация занимает только часть, условно говоря 30%, чтобы этот проект развивался, как у Disney. Анимационное производство очень дорогое и убыточное, и анимация зарабатывает не на мультиках, а на сопутствующих товарах после них, на продаже лицензий, — объяснил Шайхинуров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Девять персонажей — это девять проблем»

Изначально, персонажи вымышленной вселенной получили название «Сластены». На этапе разработки трансформации происходили и с самими героями. Например, Нюша должна была быть коровой Буренкой, но экспрессивный характер, который придумали авторы, не подходил животному.

— Девять персонажей — это девять проблем, потому что они должны ярко отличаться друг от друга, — поделился с «Известиями» режиссер Денис Чернов. — Мы как на весах взвешивали характеры, от кого-то что-то убирали, другому добавляли, чтобы каждый из них обладал своими уникальными качествами.

Прототипом Копатыча, рассказал режиссер, стал советский актер Анатолий Папанов. А самым сложным персонажем, по его мнению, был Пин. Сперва его сделали гусем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Он получался немногословным. Мы думали, чем бы его выделить, и в какой-то момент возникла идея, что это вообще может быть иностранец. А если иностранец, он в этой условно средней полосе должен быть странным — откуда пингвину взяться среди елок. Если он откуда-то приехал, значит должен быть акцент. Придумали псевдонемецкий, и стало все понятно с ним, — рассказал Чернов.

Окно возможностей

«Смешарики» выходили и за рубежом. Например, для Китая даже специально создали историю про Панду и Кроша. При этом, отмечает основатель ГК «Рики» и соавтор проекта Илья Попов, проект прижился не везде.

— Пока мы не представлены достаточно хорошо в Японии. Мы до сих пор еще не вышли в ряде европейских стран. Хотя проект успешен и в Азии, особенно в Китае, а также в Латинской Америке и, конечно, в Восточной Европе, — сказал он. — Но все-таки это проект, который прежде всего работает на русскоговорящую аудиторию, потому что в нем очень много культурных отсылок к зрителям, выросшим на русской литературе, фильмах, сериалах.

Говоря о тенденциях в индустрии, он отметил, что создание анимационных сериалов стало дороже, это связано и с инфляцией, и с логистикой. Кроме того, сейчас студиям приходится искать новые решения в связи с тем, что работа с зарубежными поставщиками оборудования и программного обеспечения нарушена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Производство анимации — это достаточно сложный технологический процесс, в котором задействовано много решений и в виде программного обеспечения, и железа. Большинство из этого не российского производства. В отношении ПО больше сложностей. И мы, и многие другие российские компании вынуждены где-то переходить на оупенсорс, где-то находить другие решения, потому что многие международные компании просто прекратили продажу лицензий российским, что осложнило работу, — сказал Илья Попов.

В то же время, добавил он, в целом в России сейчас достаточно ресурсов, чтобы запускать новые достойные проекты. А с уходом западных конкурентов, возможностей для этого стало больше.