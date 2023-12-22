Зрелищно вышло: в России вырос интерес к развлекательному ТВ-контенту

Россияне стали больше смотреть развлекательного контента в 2023 году . Речь о периоде с января по ноябрь. По данным Mediascope, просмотр увеличился на 3 п.п., до 18,9% от времени просмотра программ всех жанров . Эксперты объясняют рост интереса усталостью аудитории от военных конфликтов в мире и желанием больше смотреть кино или шоу .

Больше шоу

Федеральные каналы в 2023 году вернули часть развлекательных шоу и программ в сетку вещания после почти годового перерыва . Так, в эфире Первого канала вновь появились шоу «Давай поженимся!», программа «Модный приговор», на НТВ — шоу Леры Кудрявцевой, на СТС — сериал «Папины дочки», викторина «Обратный отсчет» . На ТНТ вернулся ведущий Сергей Светлаков, и, по заявлениям канала ранее, он станет его рекламным лицом и будет участвовать минимум в трех проектах.

В этом году доля телепросмотра развлекательных и музыкальных программ составила 18,9% , увеличившись в сравнении с годом ранее на 3 п.п., когда она была лишь 15,8%, подсчитали для «Известий» в Мediascope. Доля просмотра социально-политических программ в 2022-м лидировала и составляла 15,5%, однако в 2023-м процент просмотра снизился до 13,5% .

Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Интерес россиян к сериалам также увеличился: в этом году он составил 26,6%, тогда как в прошлом — 24,5% . При этом процент просмотра фильмов в 2022-м был больше на 0,8%, чем в этом, — 11,9% против 11,1%.

Несмотря на увеличение времени просмотра шоу, программ и сериалов, интерес к телевизионному контенту снижается уже третий год подряд , отметили «Известиям» в Mediascope. Так, в январе–ноябре 2023 года время просмотра составило 3 часа 8 минут, тогда как за аналогичный период 2022-го оно составляло 3 часа 27 минут, а в январе–ноябре 2021-го — 3 часа 31 минута.

В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

Привычный контент

После прошлогоднего всплеска интереса к новостному и информационно-политическому вещанию спрос на развлекательный контент восстанавливается , заявили в пресс-службе ТНТ. Это происходит потому, что у аудитории накопилась усталость от новостей, которые сопровождают россиян буквально везде еще со времен пандемии. Зрителю захотелось простых, понятных историй, положительных и безопасных эмоций , отметили в пресс-службе телеканала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Доля ТНТ в январе–ноябре этого года составила 8,2% против 7,4% в январе–ноябре 2022 года (Mediascope, возраст 14–44, Россия 100+), — сообщили в пресс-службе канала. — В 2023 году в эфире ТНТ отличный результат показали реалити, которые дают возможность посмотреть на звезд в необычных обстоятельствах и попутешествовать сидя на диване, — «Выжить в Дубае» и «Новые звезды в Африке», а также комедийные сериалы, такие как «Праздники» и «Букины» .

В пресс-службе Национальной Медиа Группы (НМГ) рассказали «Известиям», что CТС, РЕН ТВ и Пятый канал вошли в топ-10 каналов по среднемесячному охвату зрителей , согласно данным Mediascope.

— Мы значимо нарастили объемы собственного производства контента — более чем на 50% по сравнению с прошлым годом , — пояснили в НМГ. — Это отвечает прогнозу потребительских инсайтов, что в мире, где начинают доминировать технологии, ценность истинных человеческих чувств и эмоций растет и ностальгию по обычному человеческому общению ощущают даже самые молодые аудитории .

Так, например, наиболее рейтинговыми шоу и сериалами телеканала СТС стали сериал «Мама будет против», спортивно-развлекательное шоу для всей семьи «Суперниндзя» и «Уральские пельмени» , отметили в пресс-службе НМГ.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На канале «Doмашний» максимальных исторических показателей достигла праймовая линейка сериалов собственного производства «Сквозь слезы к счастью» , осенью 2023 года она прошла на 20% выше годовой доли канала. А на РЕН ТВ в зависимости от дня показа и тематики лидируют «Самая полезная программа», «Самая народная программа», «Знаете ли вы, что?», «Наука и техника», а самыми рейтинговыми сериалами стали «Библиотекарь» и «Операция «Неман» .

В пресс-службах Первого канала, ВГТРК И НТВ на запросы «Известий» не ответили.

Естественное снижение

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев объяснил рост интереса граждан к развлекательному контенту тяжелым временем, с наличием нескольких военных конфликтов.

— В такой ситуации людям хочется как-то отвлечься от суровой действительности и посмотреть что-то развлекательное, какое-то доброе старое или новое кино , — сказал он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын

Подавляющая часть россиян всё равно интересуется новостями , добавил Владимир Соловьев. Хотя многие уже сейчас стали источником новостей для себя выбирать Telegram-каналы или блоги.

Любая статистика достаточна условна, на уровне федеральных медиапродуктов не видно падения спроса на информационные и аналитические программы , считает председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей Рифат Сабитов.

— Вместе с тем действительно есть растущий интерес к развлекательному контенту. Это отчасти сезонное колебание, осень и зима — время пассивного отдыха , — подчеркнул он.

С другой стороны, по его словам, наблюдается рост качества и интенсивности производства развлекательного контента . Та развлекательная медиасфера, которую изначально отдали зарубежным сильным игрокам, сегодня активно и продуктивно осваивается российскими производителями , отметил Рифат Сабитов.