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Зрелищно вышло: в России вырос интерес к развлекательному ТВ-контенту

Чем вызван рост спроса на шоу и кино и какие проекты стали рейтинговыми
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россияне стали больше смотреть развлекательного контента в 2023 году. Речь о периоде с января по ноябрь. По данным Mediascope, просмотр увеличился на 3 п.п., до 18,9% от времени просмотра программ всех жанров. Эксперты объясняют рост интереса усталостью аудитории от военных конфликтов в мире и желанием больше смотреть кино или шоу.

Больше шоу

Федеральные каналы в 2023 году вернули часть развлекательных шоу и программ в сетку вещания после почти годового перерыва. Так, в эфире Первого канала вновь появились шоу «Давай поженимся!», программа «Модный приговор», на НТВ — шоу Леры Кудрявцевой, на СТС — сериал «Папины дочки», викторина «Обратный отсчет». На ТНТ вернулся ведущий Сергей Светлаков, и, по заявлениям канала ранее, он станет его рекламным лицом и будет участвовать минимум в трех проектах.

В этом году доля телепросмотра развлекательных и музыкальных программ составила 18,9%, увеличившись в сравнении с годом ранее на 3 п.п., когда она была лишь 15,8%, подсчитали для «Известий» в Мediascope. Доля просмотра социально-политических программ в 2022-м лидировала и составляла 15,5%, однако в 2023-м процент просмотра снизился до 13,5%.

студия
Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Интерес россиян к сериалам также увеличился: в этом году он составил 26,6%, тогда как в прошлом — 24,5%. При этом процент просмотра фильмов в 2022-м был больше на 0,8%, чем в этом, — 11,9% против 11,1%.

Несмотря на увеличение времени просмотра шоу, программ и сериалов, интерес к телевизионному контенту снижается уже третий год подряд, отметили «Известиям» в Mediascope. Так, в январе–ноябре 2023 года время просмотра составило 3 часа 8 минут, тогда как за аналогичный период 2022-го оно составляло 3 часа 27 минут, а в январе–ноябре 2021-го — 3 часа 31 минута.

В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

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Привычный контент

После прошлогоднего всплеска интереса к новостному и информационно-политическому вещанию спрос на развлекательный контент восстанавливается, заявили в пресс-службе ТНТ. Это происходит потому, что у аудитории накопилась усталость от новостей, которые сопровождают россиян буквально везде еще со времен пандемии. Зрителю захотелось простых, понятных историй, положительных и безопасных эмоций, отметили в пресс-службе телеканала.

пульт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Доля ТНТ в январе–ноябре этого года составила 8,2% против 7,4% в январе–ноябре 2022 года (Mediascope, возраст 14–44, Россия 100+), — сообщили в пресс-службе канала. — В 2023 году в эфире ТНТ отличный результат показали реалити, которые дают возможность посмотреть на звезд в необычных обстоятельствах и попутешествовать сидя на диване, — «Выжить в Дубае» и «Новые звезды в Африке», а также комедийные сериалы, такие как «Праздники» и «Букины».

В пресс-службе Национальной Медиа Группы (НМГ) рассказали «Известиям», что CТС, РЕН ТВ и Пятый канал вошли в топ-10 каналов по среднемесячному охвату зрителей, согласно данным Mediascope.

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Мы значимо нарастили объемы собственного производства контента — более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, — пояснили в НМГ. — Это отвечает прогнозу потребительских инсайтов, что в мире, где начинают доминировать технологии, ценность истинных человеческих чувств и эмоций растет и ностальгию по обычному человеческому общению ощущают даже самые молодые аудитории.

Так, например, наиболее рейтинговыми шоу и сериалами телеканала СТС стали сериал «Мама будет против», спортивно-развлекательное шоу для всей семьи «Суперниндзя» и «Уральские пельмени», отметили в пресс-службе НМГ.

уральские пельмени
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На канале «Doмашний» максимальных исторических показателей достигла праймовая линейка сериалов собственного производства «Сквозь слезы к счастью», осенью 2023 года она прошла на 20% выше годовой доли канала. А на РЕН ТВ в зависимости от дня показа и тематики лидируют «Самая полезная программа», «Самая народная программа», «Знаете ли вы, что?», «Наука и техника», а самыми рейтинговыми сериалами стали «Библиотекарь» и «Операция «Неман».

В пресс-службах Первого канала, ВГТРК И НТВ на запросы «Известий» не ответили.

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Естественное снижение

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев объяснил рост интереса граждан к развлекательному контенту тяжелым временем, с наличием нескольких военных конфликтов.

В такой ситуации людям хочется как-то отвлечься от суровой действительности и посмотреть что-то развлекательное, какое-то доброе старое или новое кино, — сказал он «Известиям».

телевизор
Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын

Подавляющая часть россиян всё равно интересуется новостями, добавил Владимир Соловьев. Хотя многие уже сейчас стали источником новостей для себя выбирать Telegram-каналы или блоги.

Любая статистика достаточна условна, на уровне федеральных медиапродуктов не видно падения спроса на информационные и аналитические программы, считает председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей Рифат Сабитов.

— Вместе с тем действительно есть растущий интерес к развлекательному контенту. Это отчасти сезонное колебание, осень и зима — время пассивного отдыха, — подчеркнул он.

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С другой стороны, по его словам, наблюдается рост качества и интенсивности производства развлекательного контента. Та развлекательная медиасфера, которую изначально отдали зарубежным сильным игрокам, сегодня активно и продуктивно осваивается российскими производителями, отметил Рифат Сабитов.

Директор по контенту «МТС Медиа»/онлайн-кинотеатра KION Мария Смирнова подтверждает рост количества и качества развлекательного контента — это касается как сериалов, так и шоу. Онлайн-кинотеатры предлагают зрителям разнообразные жанры и форматы и чаще с ними экспериментируют. Создаются проекты в формате реалити-шоу, документальных фильмов, в классических жанрах на темы, которые трогают или интересуют зрителей, добавила она.

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