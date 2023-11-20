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21 ноября — Всемирный день телевидения: история и традиции праздника

Работники телевидения отметят профессиональный праздник 21 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Во всем мире ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). В 2023 году торжество для работников сферы телевещания приходится на вторник. В знаменательную дату «Известия» рассказывают об истории праздника и роли телевидения в современном мире.

Всемирный день телевидения — 2023: история праздника

Праздник учрежден в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum), который прошел под эгидой Всемирной организации в том же году, 21 ноября.

На форуме тогда собрались ведущие представители СМИ, чтобы обсудить растущее значение телевидения, в том числе его влияние на общественное мнение и мировую политику. Также телевидение было признано важным инструментом коммуникации и глобализации в современном мире.

Первые празднования прошли в ноябре 1997 года. С тех пор праздник отмечается ежегодно в разных странах, включая Россию и ряд государств СНГ.

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Всемирный день телевидения — 2023: как отмечают

Поздравления в этот день получают все работники телевидения и вещания — ведущие, операторы, режиссеры, сценаристы, редакторы, дикторы, студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

К Всемирному дню телевидения часто приурочены семинары и конференции, на которых телевизионщики делятся опытом с более молодыми коллегами и обсуждают перспективные направления работы.

Многие каналы показывают программы, посвященные истории телевидения. Известные дикторы и другие сотрудники телевещания рассказывают о своем профессиональном пути и вспоминают, каким было ТВ, когда они только начинали карьеру.

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Всемирный день телевидения — 2023: интересные факты

Зарождение телевидения относится к началу XX века. Отправной точкой к его созданию послужило изобретение в 1929 году передающей телевизионной трубки и кинескопа русско-американским инженером и изобретателем Владимиром Зворыкиным.

Первые аппараты были оснащены электронно-лучевыми трубками. Во время ожидания сигнала экран некоторое время был голубым. Отсюда появилось известное выражение про «голубые экраны», причем такой эффект был виден даже на черно-белых телевизорах.

Системы цветного телевидения были разработаны к началу 1950-х годов. В нашей стране цветное вещание впервые было запущено в 1967 году. Тогда же начал работу телецентр «Останкино».

Ранее «Известия» рассказали, когда изобрели радио и как в России отмечают День радио.

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