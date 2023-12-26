27 декабря — День спасателя в России: о профессии и празднике

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Этот день также известен как День МЧС и посвящен всем, кто первым приходит на помощь при пожарах, взрывах, наводнениях, ДТП и других чрезвычайных ситуациях. В 2023 году дата приходится на среду. О работе спасателей и о том, как они отмечают свой праздник, читайте в материале «Известий».

День спасателя в России – 2023: история праздника

День спасателя учрежден 26 ноября 1995 года указом на тот момент президента России Бориса Ельцина. Согласно документу, праздник предписывается отмечать каждый год 27 декабря.

Датой выбран день создания Российского корпуса спасателей (РКС), который был основан в 1990 году и стал прообразом современного Министерства по чрезвычайным ситуациям России, сокращенно — МЧС.

За годы своего существования ведомство претерпело ряд ключевых изменений. Однако неизменной осталась традиция чествовать в конце года специалистов, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают другим людям и устраняют последствия техногенных и природных катастроф.

День спасателя в России – 2023: о профессии

Каждая ситуация, с последствиями которой борются спасатели, по-своему экстремальна. Их перечень настолько разнообразен, что риск оказаться в ней достигает порядка 50%, отмечают в МЧС. При этом около 75–80% составляют техногенные ЧС на фоне социальных факторов.

Помощь же должна быть незамедлительной и высокопрофессиональной. Поэтому требования к профессии предъявляют жесткие. Сегодня спасатель МЧС — это профессионал, который обладает целым рядом навыков и знаний. Он должен уметь тушить пожары, проводить высотные и подводные работы, владеть специальными приспособлениями и оборудованием, оказывать первую медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Спасатели первыми выезжают на место терактов, стихийных бедствий и катастроф Также сотрудников МЧС часто вызывают, когда надо взломать входную дверь, открыть квартиру изнутри, снять животных с дерева или крыши, вызволить человека из западни.

Они должны быть готовы к работе в любое время суток и в любой точке страны. Нередко российские спасатели участвуют в спасательных операциях в разных странах мира — Турции, Сирии, Ливии и др.

Чтобы стать спасателем, нужно иметь образование не ниже среднего, хорошую физическую форму и пройти подготовку в оперативно-спасательной службе. Для руководящих должностей еще необходимо окончить один из вузов системы МЧС, например Академию гражданской защиты или Академию Государственной противопожарной службы.

День спасателя в России – 2023: как отмечают

Так как праздник официально не является выходным, то спасатели МЧС, как правило, проводят его на службе. В этот день поздравления от высокопоставленных лиц, руководства и коллег принимают пожарные, водолазы, кинологи, летчики и многие другие специалисты.

Для них организуют торжественные мероприятия. Лучшим присваивают награды и вручают премии. Вспоминают в этот день о ветеранах и сослуживцах, погибших при выполнении спасательных операций. К главному памятному комплексу, который расположен рядом с главным офисом МЧС на Кременчугской улице в Москве, и другим мемориалам возлагают цветы и венки.

В средствах массовой информации выходят сюжеты об истории МЧС и его сотрудниках. В школах и других учебных заведениях проводятся конкурсы к Дню спасателя и другие мероприятия. Нередко их посещают сами спасатели и пожарные, рассказывая ученикам о своей работе и правилах поведения в чрезвычайной ситуации.

В настоящее время штатная численность сотрудников МЧС составляет около 303 тыс. человек. С 1 января 2024 года штат пополнят еще 4 тыс. специалистов.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День полиции, или День МВД.