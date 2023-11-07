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День полиции – 2023 в России: когда отмечается, традиции

В России 10 ноября отметят День полиции
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В пятницу, 10 ноября 2023 года, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Он известен также как День МВД и День полиции.

Праздник пришел к нам с советских времен, когда носил название День милиции. Его отмечают действующие сотрудники, а также ушедшие в отставку, пенсионеры и будущие полицейские — все те мужчины и женщины, которые охраняют порядок, борются с преступностью. Многие из них рискуют жизнью, чтобы защитить граждан РФ, чем заслуживают особое уважение и почет.

Ежегодно по случаю праздника в Кремлевском дворце проходит концерт, он транслируется по телевидению.

Работников МВД поздравляет руководство страны и регионов. Особо отличившиеся работники будут удостоены наград, памятных дипломов и благодарностей.

Многие сотрудники органов внутренних дел проведут профпраздник в 2023 году на рабочем месте.

День МВД проходит вскоре после государственного праздника — Дня народного единства 4 ноября.

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