4 ноября — День народного единства: история и значение праздника

Ежегодно 4 октября россияне отмечают главный государственный праздник осени — День народного единства. В 2023 году он выпадает на субботу. О том, с какими историческими событиями он связан и какое значение имеет это торжество, читайте в материале «Известий».

День народного единства в 2023 году — выходной или нет

Независимо от того, на какой день недели приходится День народного единства, он всегда остается нерабочим. В 2023 году праздник пройдет в субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Таким образом, на работу и учебу большинство россиян выйдут во вторник, 7 ноября.

Почему именно 4 ноября День народного единства

День народного единства — сравнительно молодой праздник. Его начали отмечать красным цветом в календаре только в 2005 году. До этого, во времена СССР, праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября. Позже, в 1996 году, торжество было переименовано в День примирения и согласия.

В 2004 году Межрелигиозный совет России предложил отмечать другую дату — 4 ноября, День народного единства. Инициатива была одобрена Госдумой, и новый праздник получил статус государственного. 7 ноября стало памятной датой, связанной с Октябрьской революцией 1917 года.

День народного единства в 2023 году — история

Дата Дня народного единства была выбрана не случайно, ведь 4 ноября 1612 года произошло событие, оказавшее серьезное влияние на формировании российского государства. В этот день бойцы народного ополчения, которое возглавляли земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, выдворили польских захватчиков из Москвы.

Это событие ознаменовало окончание Смутного времени — так называют период между смертью Федора Иоанновича в 1598 году и воцарением Михаила Романова. Сын Ивана Грозного правил недолго и не оставил наследников, из-за чего династия Рюриковичей прервалась. Следующим царем стал боярин Борис Годунов, однако не все представители знати были согласны с его кандидатурой.

В то же время начал распространяться слух о том, что младший царевич Дмитрий, погибший при загадочных обстоятельствах в юном возрасте, может быть жив. Этим воспользовались самозванцы — в стране начали появляться так называемые Лжедмитрии, выдававшие себя за наследника престола. Всё это и породило Смуту — глубокий династический и экономический кризис, который привел государство в упадок.

В течение этого периода на царском троне успели сменить друг друга Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Борис Шуйский. В 1610 году власть перешла к союзу бояр во главе с Федором Мстиславским — Семибоярщине. Именно они впустили в Москву армию польского короля Сигизмунда III и избрали царем его сына Владислава.

Однако к тому времени народ уже устал от неопределенности и разрухи. Кроме того, новый «царь» был католиком, что также вызывало недовольство православного населения. В итоге патриарх Московский и всея Руси Гермоген призвал жителей страны объединиться и избавиться от захватчиков.

Народное ополчение было собрано в Нижнем Новгороде в 1611 году. Большую роль в этом сыграл Кузьма Минин, который сподвиг множество людей встать на защиту московского государства. Руководителем войска был выбран опытный полководец Дмитрий Пожарский. В ополчение принимали всех граждан независимо от их национальности и социального статуса. Можно сказать, что на защиту Родины встали представители всего населения страны.

Сражения за Москву начались еще в августе 1612 года, однако окончательной победы удалось добиться только в ноябре после взятия Китай-города. Некоторые историки полагают, что именно эта битва завершила Смутное время. Другие считают окончанием эпохи 1613 год, когда Михаил Романов был избран новым царем на Земском соборе.

Кроме того, по легенде, войска Минина и Пожарского освободили Москву с Казанской иконой Божией Матери, которая стала покровительницей народного ополчения. Поэтому 4 ноября также является днем памяти этого образа.

День народного единства в 2023 году — почему он важен

Изгнание польских интервентов из Москвы и завершение Смуты имели большое значение для формирования российского государства. Воцарение династии Романовых, пусть и не сразу, помогло стране вернуть стабильность, вновь нарастить военную и экономическую мощь, а также сохранить самобытность традиций и культуры.

Кроме того, 4 ноября 1612 года стало символом объединения всех граждан России, их стремления к независимости и любви в Родине.

День народного единства в 2023 году — мероприятия

День народного единства отмечается по всей стране. В праздник организуют народные гулянья, концерты, фестивали, флешмобы и спортивные мероприятия. В некоторых городах торжества завершаются салютом. Музеи и выставочные центры готовят тематические экспозиции, многие из которых можно посетить бесплатно.

В День народного единства москвичи оставляют цветы у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. На ВДНХ в этот день откроется выставка-форум «Россия», посвященная культурным традициям регионов страны, а также их научным и техническим достижениям. Праздничные программы подготовили и другие площадки Москвы.

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