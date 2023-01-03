Путин увеличил штатную численность МЧС почти на 15 тыс. сотрудников

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность МЧС России с 1 января увеличена до 303 107 сотрудников, то есть, почти на 15 тыс. человек. Соответствующий документ опубликован 3 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Последний раз численность штата МЧС России была увеличена в 2019 году до 288 565 единиц. Таким образом, новый указ президента предполагает увеличение численности почти на 15 тысяч человек.

Кроме того, указ предполагает увеличение штат ведомства с 1 января 2024 года еще на 4 тыс. человек — до 307 101 единицы.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому с нового года выросла предельная численность сотрудников МВД. Штат министерства расширился на 27 тыс. человек и теперь превышает 922 тыс. человек.