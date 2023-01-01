В РФ на 27 тыс. человек возрастет предельное количество сотрудников МВД

С нового года выросла предельная численность сотрудников МВД. Штат министерства расширился на 27 тыс. человек и теперь превышает 922 тыс. человек. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) <...> с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников», — указано в документе.

Отмечается, что до подписания данного закона предельная численность ведомства составляла 894,9 тыс. человек.

В документе также прописано, что рост численности сотрудников МВД запланирован также и в течение 2024-го и 2025 годов. В январе 2025-го численность сотрудников МВД должна будет превышать 938 тыс. человек.

Ранее, в октябре 2022 года, глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал о том, что министерство рассчитывает достичь штата в 52 тыс. сотрудников полиции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к 2026 году.