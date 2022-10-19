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МВД направит 52 тыс. сотрудников в новые регионы к 2026 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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МВД потребуется 52 тыс. сотрудников полиции, которые будут работать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 19 октября сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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«Максимальную штатную численность мы планируем под конец переходного периода. В 2026 году (необходимо. — Ред.) выйти на 52 тыс. сотрудников», — сказал он, выступая на представительном часе в Госдуме.

По словам Колокольцева, такого числа планируется достичь за счет восстановления численности населения на новых территориях, которое покинуло регионы из-за военных действий.

Глава МВД добавил, что в ближайший период запланировано вывести на службу 42–44 тыс. полицейских.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти в настоящее время ведут работу по интеграции новых территорий в юридическую систему РФ.

5 октября Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Тогда же сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) открыла свои отделения во всех четырех новых регионах.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил в этом месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

Президент 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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