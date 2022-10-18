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В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские власти в настоящее время ведут работу по интеграции территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в юридическую систему РФ. Об этом 18 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о распространении российского ядерного зонтика на новые территории.

«Они были присоединены сравнительно недавно, ведется работа по интеграции этих новых территорий в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую и социальную систему», — сообщил Песков.

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По его словам, все новые территории являются неотъемлемой частью РФ и защищаются ровно на таком же уровне, как на всей остальной территории страны.

14 октября глава ДНР Денис Пушилин поручил региональному правительству убрать контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на границе с другими субъектами России. 5 октября также прекратил свою работу таможенный контроль в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью.

Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Кроме того, госграница Херсонской области и Крыма также приобрела статус административной с 5 октября. Теперь таможенного контроля там нет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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