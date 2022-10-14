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Пушилин поручил ликвидировать КПП на границе с другими субъектами РФ

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Региональному правительству Донецкой Народной Республики (ДНР) поручено убрать контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на границе с другими субъектами России. Об этом 14 октября распорядился временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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Соответствующее поручение дано председателю правительства ДНР Виталию Хоценко.

«Обеспечить ликвидацию существующих пунктов пропуска, размещенных на административной границе с субъектами Российской Федерации», — сообщается в Telegram-канале «ДНР: Принято!».

Ранее стало известно, что со среды, 5 октября, прекращается работа таможенного контроля в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью. Как сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский, на КПП остается лишь паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы, в том числе оружие.

Кроме того, госграница Херсонской области и Крыма также приобрела статус административной с 5 октября. Теперь таможенного контроля там нет.

Ранее, 20 сентября, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что с 1 октября все перемещения через единственный КПП «Васильевка» с подконтрольной Киеву части Запорожья на освобожденную Россией территорию региона и обратно будут проводиться исключительно по пропускам, оформленным по письменным заявлениям.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.

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