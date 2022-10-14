Пушилин поручил ликвидировать КПП на границе с другими субъектами РФ

Региональному правительству Донецкой Народной Республики (ДНР) поручено убрать контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на границе с другими субъектами России. Об этом 14 октября распорядился временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Соответствующее поручение дано председателю правительства ДНР Виталию Хоценко.

«Обеспечить ликвидацию существующих пунктов пропуска, размещенных на административной границе с субъектами Российской Федерации», — сообщается в Telegram-канале «ДНР: Принято!».

Ранее стало известно, что со среды, 5 октября, прекращается работа таможенного контроля в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью. Как сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский, на КПП остается лишь паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы, в том числе оружие.

Кроме того, госграница Херсонской области и Крыма также приобрела статус административной с 5 октября. Теперь таможенного контроля там нет.

Ранее, 20 сентября, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что с 1 октября все перемещения через единственный КПП «Васильевка» с подконтрольной Киеву части Запорожья на освобожденную Россией территорию региона и обратно будут проводиться исключительно по пропускам, оформленным по письменным заявлениям.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.

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