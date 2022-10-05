Таможенный пункт между Ростовской областью и ДНР прекратил работу

Работа таможенного контроля в пунктах пропуска между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Ростовской областью прекращается со среды, 5 октября, сообщает советник врио главы республики Игорь Кимаковский. На КПП остается лишь паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы, в том числе оружие.

«Границу не только с Крымом административную сняли с точки зрения таможни, на «Успенке» (КПП. — Ред.) тоже уже висит объявление, что таможенники свою работу прекратили, пограничники, понятно, еще остались, потому что наша территория это, всё-таки, зона риска, и в принципе правильно, что еще проверяются машины», — подчеркнул Кимаковский в прямом эфире «Соловьев Live».

Советник главы ДНР Дениса Пушилина отметил, что относится к проверкам автомобилей спокойно, так как регион «наводнен оружием» и важно, чтобы оно не было перевезено террористами на остальную территорию России.

Ранее в этот день госграница Херсонской области и Крыма приобрела статус административной. Теперь таможенного контроля там нет.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.