Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Пресс-релизы
В России стартовала просветительская акция Общества «Знание»
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Экономика
Объявлены даты проведения ПМЭФ в 2023 году
Армия
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Общество
В Совбезе заявили о высоком уровне террористических угроз в Крыму
Сюжет:

Таможенный пункт между Ростовской областью и ДНР прекратил работу

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа таможенного контроля в пунктах пропуска между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Ростовской областью прекращается со среды, 5 октября, сообщает советник врио главы республики Игорь Кимаковский. На КПП остается лишь паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы, в том числе оружие.

Возрождение: как восстанавливают освобожденные территории Донбасса и Украины
Спецпроект «Известий» о том, как Россия помогает наладить жизнь в разрушенных регионах

«Границу не только с Крымом административную сняли с точки зрения таможни, на «Успенке» (КПП. — Ред.) тоже уже висит объявление, что таможенники свою работу прекратили, пограничники, понятно, еще остались, потому что наша территория это, всё-таки, зона риска, и в принципе правильно, что еще проверяются машины», — подчеркнул Кимаковский в прямом эфире «Соловьев Live».

Советник главы ДНР Дениса Пушилина отметил, что относится к проверкам автомобилей спокойно, так как регион «наводнен оружием» и важно, чтобы оно не было перевезено террористами на остальную территорию России.

Ранее в этот день госграница Херсонской области и Крыма приобрела статус административной. Теперь таможенного контроля там нет.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022