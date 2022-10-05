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Граница Крыма и Херсонской области стала административной

Граница Крыма и Херсонской области стала административной, таможенного контроля там больше нет
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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Государственная граница Херсонской области и Крыма приобрела статус административной. Теперь таможенного контроля там нет. Об этом в среду, 5 октября, сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Государственная граница стала административной. Но учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения (диверсантов), но таможня отсутствует», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

9 сентября крымские власти выразили готовность помочь Херсонской области с газоснабжением. Неоднократные проблемы с энергоснабжением у населения Херсонской области возникали в том числе в результате действий боевиков Украины. Например, в середине июля Бериславский район региона остался без газа после обстрела Каховской гидроэлектростанции украинскими националистами. Затем Херсон был обесточен 25 августа, и 30 августа — повторно.

Как сообщила администрация Херсонской области, газоснабжение региона со стороны Крыма планируется наладить до конца 2022 года. Помимо этого, глава крымского полуострова Сергей Аксенов сообщал о желании помочь Херсонской, а также Запорожской областям в решении энергетического вопроса. Тогда он заявил, что полуостров может подавать до 3 млн куб. м голубого топлива с материка.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Решение о проведении специальной военной операции было принято 24 февраля. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к Москве.

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