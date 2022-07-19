Бериславский район Херсонской области остался без газа из-за обстрела ВСУ

Бериславский район Херсонской области остался без газа из-за обстрела украинскими военными в районе ГЭС в Новой Каховке. Об этом 19 июля сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев в программе Первого канала.

«Газопровод высокого давления, который связывал Новую Каховку и Береславский район, был уничтожен или разбит. Сейчас весь Бериславский район огромный остался без газоснабжения. Но хочу сказать, что, наверное, объектом была Каховская ГЭС и последствия могли быть катастрофичными», — сказал он в эфире.

О том, что украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС источник в ВГА Новой Каховки рассказал «Известиям» накануне. Отмечалось, что повреждения не затронули важные элементы гидроэлектростанции. Позже стало известно, что в результате инцидента погибли два охранника объекта инфраструктуры.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 19 июля заявил, что в регионе усиливают систему противовоздушной обороны в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении президент России Владимир Путин принял 24 февраля. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».