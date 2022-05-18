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Херсонской и Запорожской областям обещали помочь с энергоснабжением

Глава Крыма Аксенов сообщил о готовности помочь с энергоснабжением Херсонской и Запорожской областей
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Фото: Global Look press/Marta Fernaindez Jara
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Глава Крыма Сергей Аксенов 18 мая в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» сообщил о готовности помочь с энергоснабжением Херсонской и Запорожской областей.

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«Работаем с федеральными органами власти, <...> планы по восстановлению электроопор есть, и они реализуются. С точки зрения газоснабжения мы можем подавать до 3 млн куб. м газа через Крым с материка с целью обеспечения энергоресурсами жителей Херсонской и Запорожской областей», — рассказал Аксенов.

Ранее в этот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Запорожская АЭС может наладить поставки электроэнергии на Украину, в случае если государство захочет принимать и оплачивать.

Кроме того, Хуснуллин заверил, что Россия будет восстанавливать объекты на освобожденных территориях Украины.

7 мая Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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