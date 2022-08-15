Газоснабжение в Херсонской области наладят до конца года
Газоснабжение в Херсонской области наладят со стороны Крыма до конца года. Об этом местные власти сообщили 15 августа на совещании военно-гражданской администрации (ВГА).
Во время встречи заместитель министра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров рассказал, что в результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тыс. жителей Херсонской области остались без газоснабжения.
Более того, на совещании постановили завершить ремонт котельных и перекладку водоводов до начала отопительного сезона.
19 июля Бериславский район Херсонской области остался без газа из-за обстрела украинскими военными в районе ГЭС в Новой Каховке.
Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении президент России Владимир Путин принял 24 февраля. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к Москве.
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